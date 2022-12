Verhaftete Terroristen bei der serbischen Grenze sind mit Al-Qaida verbunden

Zwei Terroristen, die bei einem Polizeieinsatz in Subotica nahe der serbisch-ungarischen Grenze festgenommen wurden, werden mehrerer Verbrechen im Bereich des Terrorismus verdächtigt. Es handelt sich um Mer Hamza, den Scharfschützenkommandanten der berüchtigten Badri 313 (einzige in Afghanistan), und Abdul Bashir Hashami, bekannt als der Kapitän.

Laut den von den serbischen Medien übermittelten Informationen riefen die Migranten aus dem illegalen Lager in Subotica die Nummer 313 an, und die serbische Polizei stürmte in den Ort ein, den niemand betreten durfte. Im Lager befanden sich sogar Wachen mit automatischen Gewehren. Die Beteiligung einzelner Mitglieder der örtlichen Polizei wird untersucht.

Übrigens, wie im Internet nachzulesen ist, ist das Badri-Bataillon 313 eine Einheit der Streitkräfte Afghanistans. Der Name der Einheit ist eng mit dem Haqqani-Netzwerk verbunden, das sie angeblich ausbildete. Diese Einheit wurde als “entscheidend für die Übernahme Afghanistans” bezeichnet. Laut den Informationen habe das Haqqani-Netzwerk eine wichtige Position in der Taliban-Armee, und angeblich seien sowohl Haqqani als auch Badri ideologisch eng mit Al-Qaida verbunden, schreibt Blic.

FOTO: MUP Srbije

Mer Hamza wird von Frankreich wegen mehrerer Schwerverbrechen im Bereich des Terrorismus gesucht. Hashami Abdul Basir, alias Kapitän, ist, laut inoffiziellen Quellen, ein Scharfschütze der Armee in Afghanistan und einer der führenden Schmuggler der Gruppe 313. Gegen ihn wurde von der Europäischen Union ein internationaler Haftbefehl ausgestellt.

Zur Erinnerung: Mitglieder der Arbeitsgruppe des serbischen Innenministeriums zur Verhinderung irregulärer Migration und des Menschenschmuggels sind heute in das Lager für Migranten in der Nähe von Subotica eingebrochen, wo sie 109 Migranten festgenommen haben, von denen 25 Personen aus Sicherheitsgründen interessant sind. Die Polizei fand zudem automatische Gewehre, Waffen und Munition.