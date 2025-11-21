Verstaubte Kiste enthüllt Schatz: 7,9 Millionen für Superman-Comic

Jahrzehntelang schlummerte ein Schatz auf dem Dachboden – jetzt bricht ein Comic-Heft alle Rekorde und macht drei ahnungslose Brüder zu Millionären.

Ein seltenes Exemplar des Comics Superman Nr. 1 aus dem Jahr 1939 erzielte am Donnerstag bei einer Auktion einen Rekordpreis. Bei Heritage Auctions wechselte das gut erhaltene Heft für 9,12 Millionen Dollar – umgerechnet knapp 7,9 Millionen Euro – den Besitzer. Damit hat die Ausgabe einen neuen Höchstpreis für einen versteigerten Comic aufgestellt, wie mehrere US-Medien berichten. Der Superheld bricht damit nicht nur in seinen Geschichten, sondern auch auf dem Sammlermarkt Rekorde.

Überraschender Fund

Die Vorgeschichte des Fundes gleicht selbst einem spannenden Comic-Abenteuer: Drei Brüder aus Kalifornien entdeckten das wertvolle Exemplar erst im vergangenen Jahr, als sie nach dem Tod ihrer Mutter deren Nachlass sichteten. Obwohl sie von der Comic-Sammlung ihrer Mutter und ihres Onkels wussten, hatten sie die Hefte nie zuvor gesehen.

Das Superman-Heft lag zusammen mit einigen anderen Comics jahrzehntelang unbeachtet in einer Kiste auf dem Dachboden der Familie.