Voyage: Erstes Konzert und neue Liebe

Der serbische Rap-Phänomen Voyage, der aktuell zu den gefragtesten Künstlern zählt, kündigt sein Debüt-Konzert an und gibt spannende Einblicke in seine ambitionierten Zukunftspläne, die sowohl die Musik- als auch die Schauspielwelt betreffen. Zudem äußert er sich offen über sein neues Liebesglück und die damit verbundenen Herausforderungen.

Mihajlo Veruovic, weithin bekannt als Voyage, hat in einem exklusiven Gespräch mit Kurir TV sein mit Spannung erwartetes erstes Konzert angekündigt. „Wir stecken mitten in den Vorbereitungen. Schon vor dem Sommer haben wir begonnen, sodass wir nun den finalen Schliff vornehmen und dem 6. Oktober entgegenfiebern. Es gibt noch einige Details zu klären, aber ich bin überzeugt, dass es ein spektakuläres Event wird“, so der Rap-Star.

Nach dem großen Auftritt gönnt sich Voyage eine wohlverdiente Pause. „Erst nach dem Konzert werde ich mich zurückziehen. Ich komme selten dazu, mir Zeit für mich selbst zu nehmen. Aber ich bin leidenschaftlich bei der Arbeit, sodass ich jede freie Minute mit meiner Familie verbringe, die ich sonst nur selten sehe“, betonte er.

Neue Liebe

Doch nicht nur musikalisch hat Voyage Großes vor. Auch als Schauspieler möchte er durchstarten. „Mein Blick ist auf Europa gerichtet. Ich träume davon, der erste Künstler vom Balkan zu sein, der international durchbricht. Das ist mein ultimatives Ziel. Zudem reizt mich die Schauspielerei immer mehr. Wir haben gerade die dritte Staffel von ‚U Klinču‘ abgedreht, die bald ausgestrahlt werden sollte. Ich habe in dieser neuen Rolle eine weitere Leidenschaft von mir entdeckt und plane, professionellen Schauspielunterricht zu nehmen“, verriet Voyage.

Privat hat Voyage nach der Trennung von Breskvica eine neue Liebe gefunden. „Es fühlt sich großartig an. Zum ersten Mal bin ich wirklich glücklich und fühle mich genau so, wie es in meinem Alter sein sollte. Die Distanz, da sie in Norwegen und ich in Serbien lebe, ist zwar eine Herausforderung, aber wenn man wirklich will, überwindet man jede Hürde“, reflektierte der Künstler.