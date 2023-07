Warum ist es in Europa so heiß? Experten erklären die Hitzwelle

Gegenwärtig herrscht die außergewöhnliche Macht einer Hitzewelle über Europas Klimazone, und sie zeigt keine Anzeichen einer baldigen Abkühlung. Südeuropa, bereits geplagt vom „Cerberus“ der Hitze, geriet gestern unter den Brenner von Charon, einem noch gnadenloseren Temperaturmonster. Doch was sind die Triebkräfte hinter Europas glühender Atmosphäre?

Jedoch glauben Experten, dass die Kombination aus Klimaveränderungen, El Niño und einem stationären Hochdrucksystem, das auch als Antizyklon bekannt ist, die Intensität dieses Jahres verursacht hat.

Laut Dr. Melisa Lazenbi, Dozentin für Klimawandel an der Universität Sussex, ist El Nino jedoch nicht der einzige Schuldige. ,,Europa ist nicht direkt von der Rückkehr des El Nino betroffen, daher tragen wahrscheinlich das Hochdrucksystem und der Klimawandel am meisten zu diesem Hitzewellenereignis bei“, erklärt sie.

Großbritannien allerdings scheint von der Hitze verschont zu bleiben, da das Hochdrucksystem einen Bogen um die Insel macht und stattdessen stärkere Winde beschert, die keinen hitzebezogenen Notstand auslösen.

,,Es ist möglich, dass die diesjährige Hitzewelle intensiver ist aufgrund des trockeneren Frühlings in der Region“, erklärt Dr. Chloe Brimikombi, eine renommierte Forscherin für Klima- und Hitzewellen an der Universität Graz. Studien enthüllen auch, dass Europa sich in den letzten Jahrzehnten schneller erwärmt hat als andere Kontinente, wobei Nordwesteuropa, einschließlich Großbritannien, diese Liste anführt.

,,Wir können ohne Zweifel sagen, dass die kritischen Treiber dieses Erwärmungstrends die CO2-Emissionen sind, die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen“, erklärt Dr. Lesli Mabon, Dozentin für Ökosysteme an der Open University. Die Experten sind sich einig: Menschliche Aktivitäten sind ein wesentlicher Faktor in diesem Aufwärtstrend der Temperaturen.

Wissenschaftler sind sich auch einig über die Lösungsansätze: Eine schnelle Reduzierung der Emissionen aus fossilen Brennstoffen ist unerlässlich, um die Intensität von extremen Wetterereignissen zu minimieren. Wie Dr. Mabon betont: ,,Die Ausmaße der globalen Erwärmung dringend zu begrenzen, indem wir die Emissionen von fossilen Brennstoffen reduzieren, ist der einzige Weg, um das Risiko von Rückkopplungsschleifen oder unerwarteten Ereignissen zu vermindern.“

Dr. Brimikombi fügt hinzu: ,,Mit dem Klimawandel ist es wahrscheinlicher, dass Hitzewellen intensiver werden mit steigenden Grundtemperaturen. Diesen Trend können wir nicht umkehren, wir können ihn nur stoppen, um nicht intensiver zu werden. Das ist es, worum es bei Netto-Null geht.“

Es ist nicht nur die Aufgabe der Regierungen, diese unverzichtbaren Änderungen einzuleiten. Unternehmen und Milliardäre müssen ihre Emissionen ebenfalls ‚dringend‘ reduzieren. Denn ohne angemessene Maßnahmen sieht die Zukunft düster aus. ,,In der Zukunft können wir mehr Hitzewellen, Dürren, Waldbrände und Stürme erwarten, einschließlich Überschwemmungen als Folge des Klimawandels in Europa und dem Vereinigten Königreich. Dies wird sicherlich Druck auf die Infrastruktur ausüben und die Sicherheit unserer Lebensmittel gefährden“, warnt Dr. Brimikombi.