Was haben Raf Camora und Modern Talking gemeinsam?

Der erfolgreichste österreichische Rapper Raf Camora kann es nicht lassen: Er hat schon wieder einen Rekord gebrochen.

Lesen Sie auch: Karriereende: RAF Camora bestätigt letztes Album! Kein anderer aus der österreichischen Rap-Szene konnte sich derart etablieren wie es RAF Camora gelang.

In einer Zeit in der sich Tonträger grundsätzlich schwächer verkaufen als in der nahen Vergangenheit, schaffte es der Wiener in der Zeit von 2016-2019 fast 6 Millionen Tonträger zu verkaufen. Mit 5.800.000 verkauften Tonträgern hat er sogar den einstigen Rekord von „Modern Talking“ (5.700.000) um hundert Tausend Tonträger mehr gebrochen.

Mehr Fame als Britney Spears?

Dass er Modern Talking überholt hat, ist noch nicht genug der Überraschungen: Damit hat er sogar die 5,3 Millionen zertifizierten Tonträgerverkäufe des US-Superstars Britney Spears hinter sich gelassen.