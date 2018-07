Wasserball EM: Serbien trifft im Halbfinale auf Kroatien!

Beim ersten Halbfinale der Wasserball-EM 2018 treffen Serbien und Kroatien aufeinander – genauso wie schon im Finale der Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro. Damals ging ein ganz bestimmtes Bild um die Welt…

Am Donnerstag, den 26. Juli um 20.30 Uhr treten zwei alte Waterpolo-Rivalen gegeneinander an. Ein episches Match ist damit garantiert.

Wie wahrer Sportsgeist aussieht stellten am 20. August 2016 bereits die beiden Trainer der jeweiligen Nationalmannschaften unter Beweis, als sie sich im Anschluss an den Sieg Serbiens in die Arme fielen.

Der kroatische Trainer Ivica Tucak gratulierte seinem serbischen Kontrahenten Dejan Savić nämlich zum Sieg seiner Mannschaft – und das auf ausgesprochen herzliche Weise. Das Bild dieses rührenden Moments schlug daraufhin Wellen.

Ob wir derartige Szenen auch beim morgigen Kampf der Giganten erwarten können, bleibt abzuwarten…