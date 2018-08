Wassertornado suchte kroatische Insel heim! (VIDEO)

Der Sommer kam am Wochenende auf der kroatischen Insel Korčula kurzzeitig zum Stillstand, als über die gesamte Insel ein starker Sturm samt Wasserhose vorüberzog.

Lesen Sie auch: Grabar-Kitarović: Rechtsextreme Präsenz in Kroatien sei „Ausnahme, nicht die Regel“ Kolinda Grabar-Kitarović ist derzeit die beliebteste Politikerin in Kroatien. Obwohl die WM Euphorie im Land nachlässt, wird die kroatische Präsidentin nach wie vor von der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt.

Eine Kaltfront suchte ganz Kroatien bereits am Samstag heim. Diese verwandelte sich allerdings am Sonntag in ein stürmisches Unwetter und weite Teile des Landes hatten mit heftigen Stürmen und Blitzen zu kämpfen.

Istrien war davon am schlimmsten betroffen mit über 4.000 Blitzschlägen in der Nacht auf Sonntag. In der Stadt Umag lag etwa 61 Millimeter Regen und die Temperaturen sanken um 15 Grad.

Die Region rund um Dubrovnik kämpfte mit etwa 40 Liter Regen und sogar ein Wassertornado – auch Wasserhose genannt – suchte die Gemeinde Lumbarda auf der Insel Korčula am Sonntag gegen 16.00 Uhr heim.

Zum Video des schlimmen Unwetters auf Korčula geht es auf der nächsten Seite…