Wegen Pfandsystem? Interspar stellt diesen Service ein

Schluss mit dem bequemen Einkauf bis zur Haustür: Interspar beendet seinen Lieferservice in Wien. Ab 2025 müssen Kunden ihre Online-Bestellungen selbst abholen.

Lieferservice endet

Der von vielen Kunden geschätzte Lieferservice von Interspar wird in Wien und Umgebung bald der Vergangenheit angehören. Wie der Lebensmittelhändler bestätigt, stellt das Unternehmen die Hauszustellungen zum 31. Jänner 2025 ein. Trotz guter Nutzerzahlen im Wiener Raum sieht sich die Supermarkt-Kette zu diesem Schritt gezwungen.

Auf Anfrage von 5 Minuten nennt SPAR wirtschaftliche Gründe für die Entscheidung. „Die Logistikkosten sind einfach zu hoch“, erläutert eine Unternehmenssprecherin. Als weiteren Faktor führt der Konzern die Einführung des Einwegpfands an: „Das hat mit Einführung des Einwegpfands zusätzlich zu erhöhtem Aufwand und organisatorischen Problemen geführt. Dies hat dazu geführt, dass wir uns nun entschlossen haben, auch in Wien die Zustellung einzustellen“, heißt es aus dem Unternehmen.

⇢ Pfand-Chaos an Automaten: Das kann sich bald ändern



Schrittweise Einstellung

Die Einstellung des Lieferdienstes erfolgt schrittweise im SPAR-Konzern. Bereits Anfang Juli wurde der Service in Salzburg beendet, nun folgt mit knapp einjähriger Verzögerung auch die Bundeshauptstadt samt Umland, wie die Sprecherin gegenüber 5 Minuten bestätigte.

Andere Händler setzen auf unterschiedliche Strategien

Während Interspar die Reißleine zieht, fahren andere österreichische Lebensmittelhändler unterschiedliche Strategien. Billa bietet weiterhin einen Lieferservice in Wien an, hat diesen jedoch im restlichen Bundesgebiet bereits 2024 deutlich eingeschränkt. Der Mitbewerber bleibt damit vorerst der einzige große Lebensmittelhändler mit Hauszustellung in der Bundeshauptstadt.

Hofer und Lidl verzichten hingegen grundsätzlich auf eigene Lieferdienste für Lebensmittel in Österreich und setzen stattdessen auf Abholmodelle oder Kooperationen mit externen Lieferdiensten. Die Entwicklung zeigt, dass der österreichische Lebensmittelhandel stark auf die steigenden Logistikkosten reagieren muss.

Abholstationen-Alternative

Für Kunden, die den Online-Einkauf schätzen, bietet SPAR immerhin eine Alternative: Der Bestellservice bleibt bestehen, allerdings müssen die Waren künftig selbst abgeholt werden. „Nur wird die Ware nicht mehr zugestellt, sondern man kann sie an zwei Abholstationen in Wien abholen.“ Diese befinden sich im Donau Zentrum in Wien-Donaustadt an der Tiefgarageneinfahrt der Wintzingerodestraße sowie in der Shopping City Süd in Vösendorf bei Eingang 7 in der Nähe des Interspar Hypermarkts.