Welche Arten von Paaren für immer zusammenbleiben und welche keine Chance haben!

FOREVER TOGETHER

Laut eines amerikanischen Psychologie-Professors gibt es drei Arten von Paaren, die am ehesten die Chance auf die ewige Liebe haben.

Laut des Psychologen John Gottman lässt sich anhand des Paar-Typen in etwa vorhersagen, ob man lange zusammenbleibt oder nicht. Der Professor befasste sich über mehrere Jahrzehnte mit Paaren und untersuchte anhand ihrer Verhaltensweisen, wie lange diese in der Tat liiert blieben. Dafür unterteilte er sie in fünf Gruppen.

Drei Paar-Typen, die voraussichtlich lange zusammen bleiben würden, und zwei Arten von Paaren, die es höchstwahrscheinlich nicht schaffen würden.

Dabei war ausschlaggebend, wie sie miteinander kommunizieren: ihre Reaktionen, ihre Aufregung, ihre Beruhigungsphasen, ihre Zuversicht und ihre Angst spielten dabei eine wichtige Rolle. Die Ergebnisse seiner Studie dienten anschließend als Grundlage für Paartherapien auf der ganzen Welt.

Diese 3 Paar-Typen haben gute Chancen auf das ewige Liebesglück:

1. Leidenschaftlich-impulsive Paare

Obwohl diese Art von Beziehungen für Außenstehende zwar eher instabil wirken, sind sie in der Tat erfolgreich. Das Gute daran, dass sie immer wieder zwischen Liebe und lautstarken Diskussionen schwanken, ist, dass sie sich aber auch genauso schnell wieder vertragen können und so auch immer wieder zueinander finden.

2. Paare, die Rücksicht nehmen

Solche Paare erkennt man vor allem an der Wertschätzung füreinander. Sie verbringen gerne Zeit zusammen, und sind dabei besonders tolerant, wodurch sie sich nur selten in die Haare kriegen. Sie nehmen Rücksicht auf die Bedürfnisse ihres Partners, und können mit den Macken des jeweils anderen gut umgehen.

3. Paare, die Streit meiden

Diese Art von Paar vermeidet Auseinandersetzungen gekonnt, weil sie sich generell dadurch auszeichnen, dass sie eher pragmatisch handeln und Emotionen nur wenig Spielraum lassen. Außenstehende empfinden sie als eher distanziert. Aber für das Paar ist ihr eingefahrenes Zusammenleben genau richtig. Sie mögen die Vorhersehbarkeit und Sicherheit, die die Beziehung mit sich bringt.

