Weltberühmtes Model veranstaltet Fake-Hochzeit und verprügelt Braut

Das weltberühmte Model Karlo Svonja heiratete letztes Wochenende seine Model-Kollegin Emilija Selakovic. Das Brautpaar veranstaltete eine große Feier, danach folgte ein echter Skandal.

Die beiden organisierten eine Hochzeit in Belgrad und bezahlten die Rechnung von rund 15.000 Euro nicht, wie die Inhaberin der Firma für Hochzeitsveranstaltungen behauptet. Laut “Kurir” erstattete die Besitzerin Anzeige bei der Polizei und reichte eine Privatklage gegen das Brautpaar ein.

Die Hochzeit wurde genau so organisiert, wie es das Brautpaar wünschte, und als die Rechnung bezahlt werden musste, verschwanden die Mannequins spurlos.

Die Firmenchefin kommentierte dies öffentlich. „Unglaublich, wozu manche Menschen bereit sind. Es handelt sich hier um einen ausgeklügelten Betrug. Wir haben einen Schaden von 15.000 Euro. Die Restaurantkosten sind bei 10.000 Euro, Fotografen und Videoproduktion 2.000 Euro, Dekoration für 600 Euro, die Hochzeitstorte für 700 Euro und die Pyrotechnik für 500 Euro. Die Band erhielt nur Trinkgeld. Die Leute, die den Transfer durchgeführt haben, wurden auch getäuscht – der Bräutigam stammt ursprünglich aus Dalmatien, also wurde der Transport von Kroatien nach Belgrad organisiert, dafür wurden sie nicht bezahlt. Das Brautkleid wurde nicht bezahlt, aber auch nicht zurückgegeben. Es gibt für alles schriftliche Aufzeichnungen und Verträge sowie Rechnungen. Der Fall wurde der Polizei gemeldet, die einen Bericht erstellte, und wir haben auch eine Klage gegen Svonja und seine Frau eingereicht, die auch Vertragsunterzeichner sind“, sagte die Firmeninhaberin.

Diese bezeugt außerdem, dass der Bräutigam die Braut nach der Trauung geschlagen haben soll.

“Wir stehen unter Schock. Nach der Hochzeit begaben sich das Brautpaar und mehrere Gäste in eine Lokalität am Belgrader Splav, wo die Feier fortgesetzt wurde. Dort passierte der Vorfall. Angeblich hat der Bräutigam die Braut geschlagen, die Sicherheitskräfte haben ihn daraufhin rausgeschmissen. Die Braut ging in eine unbekannte Richtung und der Bräutigam kehrte zu unserer Einrichtung zurück. Dort haben sie ein Apartment gemietet, in der die Mutter der jungen Frau schlief. Der Bräutigam ging in sein Zimmer und schlief ein, und am nächsten Morgen, als die Braut kam, sagte sie ihrer Mutter, dass sie sich scheiden lasse, dass alles eine Lüge ist und dass die Hochzeit nicht echt war. Die Frau stand unter Schock, sie weinte stundenlang. Alles war erstunken und erlogen, um die Leute und Verwandten zu täuschen und so an Geschenke oder Umschläge zu kommen, auch unser Unternehmen wurde getäuscht“, so die Interviewte abschließend.