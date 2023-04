Wie lange hat Hasbulla Magomedov noch zu leben?

Sein Name ist in aller Munde und seine Videos sind auf allen Social-Media-Plattformen zu finden: Hasbulla, der neue Internet-Star aus Russland, begeistert mit seinem einzigartigen Content Millionen von Fans weltweit. Mittlerweile wird er von vielen als der „Mini Khabib“ bezeichnet. Doch wie alt ist er eigentlich wirklich und wie lange hat er noch zu leben?

Obwohl Hasbulla Magomedov aufgrund seiner Krankheit nur eine Größe von etwa einem Meter und ein Gewicht von 16 Kilogramm aufweist, lässt er sich in seinen Videos nicht unterkriegen. Seine hohe Stimme und seine besondere Statur scheinen ihn im Alltag nicht zu belasten. Stattdessen teilt er in seinen Videos seine Freude am Kickboxen, Reisen und Streicheln von Katzen mit seinen zahlreichen Fans.

Hasbulla Magomedov begeistert seine Fans nicht nur auf TikTok, sondern auch auf Instagram, wo er mit seiner direkten und lustigen Art regelmäßig für Begeisterung sorgt. Kein Wunder, dass er eine große Fangemeinde von über 8,3 Millionen Followern hat. Unter seinen Fans befinden sich auch prominente Persönlichkeiten wie Seth Rogan, Logan Paul sowie russische MMA-Stars. Mit seinen TikTok-Videos konnte er bereits mehrere Millionen Klicks generieren.

Krankheit

Der Grund für Hasbulla Magomedovs geringe Statur, sein geringes Gewicht und seine hohe Stimme ist ein Wachstumshormonmangel, unter dem er seit seiner Kindheit leidet. Aufgrund dieses Mangels ist sein Körper nicht in der Lage, ausreichend Wachstumshormone zu bilden. Normalerweise wird das Wachstumshormon von der Hirnanhangsdrüse produziert, die sich an der Basis des Schädels befindet. Wenn diese jedoch beschädigt oder verformt ist, kann es zu keiner Produktion des Wachstumshormons kommen. Ob dies der Fall bei Hasbulla ist, konnten seine Ärzte nicht zu 100 Prozent bestätigen.

„Es ist nicht lustig. Ihr lacht darüber, aber es macht keinen Spaß, damit zu leben.“, sagte er in einem seiner Videos.

Es gibt jedoch weitere mögliche Ursachen für diese Erkrankung, wie genetische Defekte, Schädigungen des Gehirns oder das Fehlen einer Hypophyse. Hasbulla selbst spricht in seinen Beiträgen nur selten über seine Krankheit.

Alter & Lebensdauer

Obwohl Hasbulla Magomedov aufgrund seiner Statur und seiner hohen Stimme wie ein Kleinkind wirkt, ist er tatsächlich bereits 20 Jahre alt. Sein Geburtsjahr ist 2003. Dass er trotz seines Alters so jung aussieht, macht seine Erscheinung umso faszinierender.

Eine unbehandelte Wachstumshormonmangel-Erkrankung in der Kindheit kann zu einer verminderten Lebenserwartung führen. Doch durch eine fachgerechte Therapie kann die Lebensqualität der Betroffenen in den meisten Fällen verbessert werden. Mit einer solchen Behandlung ist es auch für Hasbulla Magomedov möglich, trotz seiner Krankheit ein hohes Alter zu erreichen und seine Lebensqualität zu steigern.