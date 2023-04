Tschüss, Milo: Ex-WU-Student wird neuer Präsident in Montenegro

Jakov Milatovic gewinnt gegen Milo Djukanovic und wird neuer Präsident in Montenegro. Er hat drei Kinder und ist Teil einer jüngeren Gruppe montenegrinischer Politiker. Bekannt wurde er als Minister für wirtschaftliche Entwicklung unter Premierminister Zdravko Krivokapic.

Milatovic und Spajic gründeten im Juni 2020 PES, nachdem das Misstrauen gegen die Regierung ausgesprochen wurde. Am Freitag fand die Präsidentschaftswahl zwischen Djukanovic und Milatovic statt.

Milatovic erhielt laut CeMI fast 90 Prozent der bewerteten Stichprobe mit 60,1 Prozent der Stimmen. Djukanovic bekam 39,9 Prozent der Stimmen. Milatovic wurde am 7. Dezember 1986 in Podgorica geboren.

PES erhielt bei den lokalen Wahlen im Oktober 2020 die meiste Unterstützung in Podgorica. Sie kündigten an, eine Regierung mit den Parteien zu bilden, die die Parlamentswahlen im August 2020 gewonnen hatten. Milatovic wurde als zukünftiger Bürgermeister der Hauptstadt gehandelt.

Kandidatur war erfolgreich

Milatovic kandidierte für das Präsidentenamt Montenegros für PES. Sein Parteifreund Spajic wurde abgelehnt. Milatovic erhielt im ersten Wahlgang 28,9 Prozent der Stimmen und qualifizierte sich für den zweiten Wahlgang. Er trat gegen den Kandidaten Djukanovic an, der eine weitere Amtszeit anstrebte.

Er hat in Podgorica die Grund-, Mittel- und Hochschule abgeschlossen. Sein Notendurchschnitt von 10 ermöglichte ihm verschiedene Stipendien im Ausland zu erhalten. Ein Stipendium der US-Regierung ermöglichte ihm ein Studienjahr an der Illinois State University.

Er studierte ein Semester als Stipendiat in Österreich an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU Wien) und verbrachte ein Studienjahr an der Universität Rom (La Sapienza) dank der Europäischen Kommission. Er schloss auch ein Masterstudium in Ökonomie an der Universität Oxford (Oxford University) als Stipendiat der britischen Regierung ab.

Sprachbegabt

Er hat viele Auszeichnungen erhalten und spricht mehrere Sprachen, darunter Englisch, Italienisch und Spanisch. Er arbeitete im In- und Ausland im Bankensektor und war Teil eines Teams für wirtschaftliche und politische Analyse bei der EBRD. Dort beschäftigte er sich mit der Analyse der Länder des Westlichen Balkans und war zuletzt als Chief Economic Analyst für Rumänien, Kroatien, Slowenien und Bulgarien tätig.

Milatovic ist Autor und Co-Autor von Fachartikeln und Büchern. Zusammen mit Spajic hat er das Programm Europa Jetzt! vorgestellt. Dieses Programm enthält Reformgesetze, um den Lebensstandard der Bürger in Montenegro zu verbessern. Es beinhaltet eine Erhöhung des Mindestlohns, die Abschaffung der Krankenversicherungsbeiträge und progressive Steuern für Unternehmen. Das PES-Programm strebt ein durchschnittliches Gehalt von tausend Euro und eine Mindestrente von 450 Euro an, sowie die Durchsetzung des Rechtsstaats und die europäischen Integrationen. In der zweiten Runde wurde Milatovic von mehreren Parteien unterstützt.