Diese Bank-Kunden haben derzeit keinen Konto-Zugang

Zahlreiche Kunden dieser Bank können heute nicht auf ihr Konto zugreifen. Es gibt technische Probleme.

Am Montag, dem 3. April 2023, kämpfen zahlreiche Kunden der Raiffeisen Bank mit technischen Problemen, die den Zugang zu ihren Konten verhindern. Diese Entwicklung hat für Verwirrung und Frustration bei den betroffenen Kunden gesorgt, die jetzt auf eine schnelle Lösung hoffen. Die Bank hat bestätigt, dass es technische Schwierigkeiten gibt und arbeitet daran, das Problem so schnell wie möglich zu lösen. In der Zwischenzeit sind viele Kunden auf die Unterstützung des Kundenservice angewiesen, um weitere Informationen zu erhalten.

„Technische Probleme. Liebe Kundinnen und Kunden. Aktuell kann es aufgrund von technischen Problemen zu Servicebeeinträchtigungen kommen“, stand bei vielen Raiffeisen-Nutzern am Montagvormittag zu lesen, als sie sich in ihr Online-Banking einloggen wollten. Die Störungen sollen vor allem das Konto-Einloggen und Online-Banking umfassen, sowohl am Smartphone über die „Mein ELBA“-App, als auch über die Desktop-Version.

Vonseiten der Raiffeisen Bank heißt es zu den Störungen: „Im Zuge der Anmeldung in ‚Mein ELBA‘ kommt es derzeit zu Verzögerungen. Dies kann dazu führen, dass eine erfolgreiche Anmeldung nicht möglich ist bzw. nach einer erfolgreichen Anmeldung Performancebeeinträchtigungen auftreten. Versuchen Sie bitte die Anmeldung zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Bitte entschuldigen Sie etwaig entstandene Unannehmlichkeiten.“