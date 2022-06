Wie wirkt sich Aggression und Gewalt auf die Gesellschaft aus?

Wie ist es möglich, dass die gewalttätigen Bilder, die uns im Fernsehen oder in den sozialen Medien präsentiert wird, völlig normal geworden sind? Gewöhnen sich etwa die Zuschauer an die brutalen Szenen und sehen es zur Normalität an?

Gewalt wird vor allem in den Medien stark präsentiert. Es wird eine reale und fiktive Gewaltinszenierung gezeigt, welche in Filmen, Printmedien, sowie Computerspiele gezeigt wird.

Die heutigen Kinder wachsen mit gewalttätigem Inhalt auf, wo die Gefahr besteht diese zu übernehmen und als “normal” anzusehen. Den medialen Konsum von Gewalt schenken Kinder und Jugendliche viel Aufmerksamkeit.

In Serbien Gewalt durch Realty-Shows besonders stark präsent

Marko Osmakčić, ein Tennisspieler aus der Schweiz, hat live im serbischen Fernsehen die schwangere Viktorija Viki Mitrović geschlagen. Zuerst schlug die Frau auf ihn ein, wo er kurze Zeit später konterte und ihr auf den Kopf schlug.

Nun muss Marko Konsequenzen tragen, wo er nun ein halbes Jahr lang nicht entlohnt wird. Reality-Szenen wie etwa Schlägereien, Nervenzusammenbrüche oder körperliche Angriffe gehören noch immer zum Alltag dazu. Sie erzeugen einen Nervenkitzel und fesseln die Zuschauer. Wie ist es überhaupt möglich, dass Gewalt im Fernsehen akzeptiert wird?