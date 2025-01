Wien: Mann misshandelte und quält seine Frau 10 Jahre lang

In Wien-Brigittenau befindet sich ein 50-jähriger Mann in Polizeigewahrsam, nachdem er über ein Jahrzehnt hinweg seine Ehefrau körperlich misshandelte und mit Mord bedrohte. Die Polizei konnte den Mann am Montagvormittag in seiner Wohnung am Handelskai festnehmen, nachdem ein erneuter Vorfall gemeldet wurde.

Polizeieinsatz beendet häusliche Gewalt

Laut Polizeisprecher David Pawlik wurden die Beamten des Brigittenauer Stadtpolizeikommandos gegen 11.30 Uhr alarmiert. Der Beschuldigte öffnete den Polizisten die Tür, woraufhin sie ihn anwiesen, die Wohnung zu verlassen. Aus einem der Zimmer hörten die Uniformierten Hilferufe, die von der 41-jährigen Ehefrau stammten, die sich mit ihren beiden Kindern im Schlafzimmer eingeschlossen hatte. Der Mann versuchte augenblicklich zu fliehen, wurde jedoch festgenommen.

Seit 2015 gequält

Die Ehefrau berichtete den Beamten, dass sie seit dem Jahr 2015 regelmäßig körperlichen Angriffen und Morddrohungen durch ihren Partner ausgesetzt sei. Auch gegen die Tochter, die ihre Mutter zu unterstützen versuchte, soll der Mann Drohungen ausgesprochen haben, was ebenfalls zu einer Anzeige wegen Nötigung führte. Die Frau erlitt Verletzungen im Kopf-, Nacken- und Rückenbereich, die Kinder blieben unverletzt.

Rechtliche Konsequenzen und Präventivmaßnahmen

Der 50-Jährige wurde wegen Verdachts auf Körperverletzung, gefährliche Drohung, Nötigung sowie fortgesetzter Gewaltausübung angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt überstellt. Zudem verhängte die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann, um die Sicherheit der Familie zu gewährleisten.

Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Serie häuslicher Gewaltverbrechen gegen Frauen in Wien. Bereits letzten Samstag wurde ein weiterer Fall bekannt. Eine 34-jährige Frau wies nach stundenlanger Misshandlung durch ihren Partner schwere Verletzungen auf. Sie wurde in ihrer Margareten-Wohnung von alarmierten Polizeibeamten gerettet. Diese Vorfälle rufen zu erhöhter Aufmerksamkeit und Maßnahmen gegen häusliche Gewalt auf – ein drängendes Thema für die Gesellschaft.

Quelle: LPD Wien

