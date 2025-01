Notbremse: Grüne stehen weiterhin für Koalition mit ÖVP zur Verfügung

Der stellvertretende Bundessprecher der Grünen, Stefan Kaineder, bot der ÖVP in einer klaren Erklärung die Möglichkeit zur Zusammenarbeit an und forderte einen politischen Kurswechsel. Dabei kritisierte er die ÖVP für ihre widersprüchliche Haltung.

Stefan Kaineder, der stellvertretende Bundessprecher der Grünen und Vorsitzende in Oberösterreich, hat in einer klaren Erklärung seine Partei als potenziellen Koalitionspartner angeboten. In einer Stellungnahme am Mittwoch forderte er die ÖVP auf, einen Kurswechsel zu vollziehen und „die Notbremse zu ziehen“. Die Grünen seien bereit für Koalitionsverhandlungen oder eine konstruktive Zusammenarbeit im Parlament.

Kritik an der politischen Landschaft

Kaineder äußerte Bedenken über die aktuellen politischen Entwicklungen. Besonders kritisierte er die Widersprüchlichkeit der ÖVP. Diese lehnt einerseits öffentlich eine Zusammenarbeit mit dem FPÖ-Chef Herbert Kickl ab, während im Hintergrund Entscheidungen zugunsten einer Koalition mit der FPÖ getroffen würden. Er sieht darin eine erhebliche Täuschung der Wählerinnen und Wähler. Und spricht von einer Entscheidung, die in einem kleinen Kreis ohne transparente Kommunikation getroffen wurde.

Vorwurf an SPÖ

In seiner Analyse der politischen Lage nahm er auch die SPÖ ins Visier. Er warf ihr mangelnde Ausdauer und fehlende Kompromissbereitschaft vor. Die heftigste Kritik erhielt jedoch die NEOS. Mit ironischem Unterton stellte Kaineder die Frage, warum Beate Meinl-Reisinger nicht Bildungsministerin werde, wenn sie tatsächlich so bedeutende Erfolge im Bildungsbereich erzielt habe, wie sie behauptet. Diese Bemerkung zielte darauf ab, die Diskrepanz zwischen den Anspruch der NEOS und ihren tatsächlichen politischen Einfluss hervorzuheben.

Vergangene Koalitionsverhandlungen

Ein Rückblick auf die schwierigen Koalitionsverhandlungen der Grünen mit der ÖVP unter Sebastian Kurz verdeutlicht Kaineders Argumente. Trotz der Herausforderungen und Unvollkommenheiten des Regierungsprogramms haben die Grünen die gesamte Legislaturperiode durchgehalten und kontinuierlich an ihren Zielen gearbeitet. Diese Erfahrungen fließen in ihre aktuelle Strategie ein, die auf Offenheit und pragmatischer Zusammenarbeit basiert.