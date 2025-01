Team Blau: Kickl’s Schlüsselpersonen für die Regierungsbildung

Herbert Kickl hat den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten und die FPÖ zeigt sich bestens vorbereitet. Die anstehenden Verhandlungen mit der ÖVP versprechen, zentrale politische Weichenstellungen und potenzielle Hürden zu offenbaren.

Herbert Kickl hat am Montag den offiziellen Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. Dies stellt einen wichtigen Schritt für die FPÖ dar. Kurz nach den erfolgreichen Wahlen präsentierte Kickl einen Plan für Verhandlungen mit der ÖVP und stellte ein Verhandlungsteam zusammen. Wer konkret die Freiheitlichen in den Gesprächen vertreten wird, bleibt nun von zentraler Bedeutung.

Schnedlitz und Hafenecker

Kickl hat bereits am Montagabend mit seinem Team die strategische Richtung abgesteckt. Das Team setzt sich aus langjährigen Vertrauten und erprobten Persönlichkeiten der FPÖ zusammen. Besonders einflussreich sind die Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker, die als Verbindungen zu rechten Randgruppen bekannt sind. Beide spielen eine Schlüsselrolle bei den Verhandlungen und gelten als maßgebliche Berater Kickls.

Nemeth

Neben den Generalsekretären zählt auch Norbert Nemeth zu den wichtigen Personen. Seit fast 20 Jahren im Parlamentsklub aktiv, sorgt er für einen reibungslosen Ablauf und hat bereits 2017 bei den Gesprächen für die türkis-blaue Regierung mit verhandelt. Er gilt als erfahrener Stratege und ist innerhalb der FPÖ bestens vernetzt.

Schiefer & Fürst

Arnold Schiefer übernimmt die Rolle des Wirtschaftsverbinders. Schiefer, ein Experte für staatsnahe Unternehmen, war bereits unter Schwarz-Blau in verschiedenen Ministerien tätig. Er hat sich als Verhandlungsführer bei Personalentscheidungen hervorgetan und könnte für die FPÖ eine zentrale Figur bei Verhandlungen mit der ÖVP werden.

Eine weitere Schlüsselfigur ist Susanne Fürst. Die Rechtsanwältin aus Oberösterreich hat sich durch ihr Engagement in der Partei und ihren Vorstoß in die Spitzenpolitik einen Namen gemacht. Als Kandidatin für hohe Ämter wie das der Nationalratspräsidentin oder EU-Spitzenkandidatin, gilt sie als nahezu gesetzt für ein Ministeramt in einer möglichen neuen Regierung.

Diese Schlüsselfigur repräsentieren Kickls Team und werden in den kommenden Wochen und Monaten entscheidend über den Erfolg der FPÖ bei den Regierungsverhandlungen mit der ÖVP mitbestimmen.