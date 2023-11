Wienerin kann nach Beauty-Eingriff nicht mehr essen und trinken

Vienna Würstel kann offenbar nicht genug bekommen! Obwohl ihre Lippen bereits unnatürlich groß gespritzt sind, strebt die Österreicherin nach weiteren Vergrößerungen. Doch dies hat Konsequenzen, denn solche Beauty-Eingriffe bergen Risiken.

In der glitzernden Welt der sozialen Medien ist die österreichische Influencerin Vienna Würstel eine bemerkenswerte Erscheinung. Ihre Markenzeichen sind Lippen, die an Umfang und Volumen kaum zu überbieten sind. Doch ihre unersättliche Leidenschaft für Lippenvergrößerungen birgt ernsthafte Risiken und stellt sie vor persönliche Herausforderungen. Trotz wachsender Gesundheitsbedenken ihrer Anhänger zeigt die junge Frau keinerlei Anzeichen, ihre Beauty-Routine zu ändern.

Vienna Würstels Faszination für voluminöse Lippen scheint grenzenlos. Ihre Lippen, die mittlerweile an ein aufgeblasenes Schlauchboot erinnern, sind das Resultat zahlreicher kosmetischer Eingriffe. Diese Obsession hat jedoch ihren Preis. Für ihr außergewöhnliches Aussehen, muss sie 15.000 Euro im Jahr blechen. Nicht nur finanziell – die Kosten für die wiederholten Eingriffe gehen in die Tausende – sondern auch physisch. Alltägliche Aufgaben wie Essen und Trinken gestalten sich zunehmend schwierig. Aktuell hat sie 30 Milliliter Lipfiller in ihren Lippen.

Doch die Influencerin zeigt sich unbeirrt. In ihren Social-Media-Posts präsentiert sie stolz ihre XXL-Lippen und gibt offen zu, dass sie plant, weitere Vergrößerungen vornehmen zu lassen. Dies trotz der Tatsache, dass sie bereits einen erheblichen Geldbetrag in ihre Schönheitsoperationen investiert hat.

gemischte Meinungen

Die Reaktionen ihrer Fans sind gemischt. Während einige ihre Entscheidung unterstützen und sie für ihren Mut bewundern, äußern andere ernsthafte Bedenken hinsichtlich ihrer Gesundheit. Sie warnen vor den Risiken und Nebenwirkungen solcher Eingriffe und appellieren an Vienna Würstel, ihre Schönheitsroutine zu überdenken.

Doch die Lippen-Queen scheint fest entschlossen, ihren Weg unbeirrt fortzusetzen. „Ich wollte schon immer so aussehen, das war einer meiner ersten Teenager-Träume. Deshalb glaube ich, werde ich auch niemals aufhören. Ich liebe es!“, so Vienna. Trotz der gesundheitlichen und finanziellen Folgen ihrer Entscheidungen zeigt Vienna Würstel keine Anzeichen dafür, mit den Lippenvergrößerungsoperationen aufzuhören. Ihre Fans äußern weiterhin Bedenken, doch es bleibt abzuwarten, ob diese Bedenken einen Einfluss auf ihre Entscheidungen haben werden.