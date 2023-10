Will Smith und Jada Pinkett Smith: Seit 2016 getrennt

Hinter dem schillernden Schein des Hollywood-Ruhms liegt manchmal eine andere Wahrheit verborgen. Dies zeigt sich auch bei dem Schauspielpaar Will Smith (55, „King Richard“) und Jada Pinkett Smith (52, „Bad Moms“). Trotz ihrer Heirat im Jahr 1997 und zwei gemeinsamen erwachsenen Kindern, haben beide nach eigener Aussage seit 2016 getrennte Wege eingeschlagen.

Die Enthüllungen stammen von Jada Pinkett Smith selbst, die in einem Fernsehinterview, das am kommenden Freitag ausgestrahlt wird, offen über ihre Beziehung sprach. „Wir sind nicht offiziell geschieden und planen auch keine Scheidung, aber unsere Liebesbeziehung ist vorbei“, erklärte sie. „Öffentlich haben wir dies verschwiegen, weil wir uns selbst erst noch Klarheit über unsere Partnerschaft verschaffen mussten.“

Die Gründe für die Trennung sind vielschichtig und komplex. „Eine Menge Dinge haben zu dem Bruch vor sieben Jahren geführt“, so Pinkett Smith. „Nach vielen Versuchen, die Ehe zu retten, waren wir einfach erschöpft.“

Smith von Veranstaltungen der Oscar-Akademie ausgeschlossen

Eine dieser „Dinge“ war eine Affäre der Schauspielerin mit dem Sänger August Alsina, die das Paar 2020 öffentlich machte. Wir sind als Paar durch eine sehr schwierige Zeit gegangen“, erinnerten sich die beiden in ihrer Online-Show „Red Table Talk. Trotz der Turbulenzen fanden sie wieder zueinander: „Wir haben uns aber wieder versöhnt.“

Die Ehe der beiden geriet erneut in die Schlagzeilen, als Will Smith bei der Oscar-Verleihung 2022 dem Komiker Chris Rock eine Ohrfeige verpasste, nachdem dieser einen Witz über Pinkett Smith gemacht hatte. Smith wurde daraufhin für zehn Jahre von Veranstaltungen der Oscar-Akademie ausgeschlossen.

Trotz der Turbulenzen in ihrem Privatleben veröffentlicht Jada Pinkett Smith am 17. Oktober ihre Memoiren, betitelt „Worthy“. Obgleich die beiden sich voneinander distanziert haben und inmitten öffentlicher Kontroversen stehen, zeigen sie sich weiterhin gemeinsam in der Öffentlichkeit.