Serbiens Militär rüstet auf: Präsident Vucic kündigt die Rückkehr zur Wehrpflicht an und warnt vor angeblichen Bedrohungen durch regionale Bündnisse.

Serbien plant die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Präsident Aleksandar Vucic begründete diesen Schritt mit Bedenken über militärische Bündnisse in der Region, die nach seiner Darstellung gegen sein Land gerichtet seien. Nähere Angaben zu diesen vermeintlichen Bündnissen machte er jedoch nicht.

„Wir verhalten uns verantwortungsvoll und ernsthaft, provozieren niemanden, wollen aber jeden abschrecken, der Aggressionen gegen uns plant“, erklärte Vucic nach einem Treffen mit der Militärführung. Die Wehrpflicht soll Ende 2026 oder Anfang 2027 wieder in Kraft treten. Der Militärdienst werde 75 Tage dauern.

Serbien hatte die allgemeine Wehrpflicht 2011 abgeschafft und seither nur noch einen freiwilligen Militärdienst angeboten. Der genaue Zeitpunkt der Wiedereinführung hänge von den notwendigen Vorbereitungen ab, so Vucic. „Wir haben genügend Gewehre und Stiefel, aber einige Einrichtungen sind noch nicht vollständig einsatzbereit.“

Notwendige Vorbereitungen

Vor der Umsetzung müssten Rekrutierungszentren erneuert sowie Ambulanzen und andere militärische Einrichtungen renoviert werden. „Wir wollen sicherstellen, dass die jungen Menschen ihren Dienst unter bestmöglichen Bedingungen ableisten können. Sie sollen dabei Verantwortungsbewusstsein, Ernsthaftigkeit und eine patriotische Haltung entwickeln“, betonte der Präsident.

Militärische Investitionen

Vucic verwies zudem auf erhebliche Investitionen in die Landesverteidigung. Die Verteidigungskapazitäten der Luftwaffe und Luftabwehr seien bereits „drastisch und dramatisch“ verstärkt worden. „Wir geben derzeit etwa 2,65 Prozent des BIP für das Verteidigungs- und Sicherheitssystem aus, wobei 54,1 Prozent davon in Investitionen fließen.“ Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds wird das serbische Bruttoinlandsprodukt für 2025 auf 100,05 Milliarden Dollar geschätzt, was 15.322 Dollar pro Einwohner entspricht. Serbien hat 6,689 Millionen Einwohner.

In den kommenden Jahren sollen laut Vucic auch die anderen Waffengattungen der serbischen Armee modernisiert werden.

