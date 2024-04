Wird er nach Djokovic die neue Nummer 1 am Balkan?

Der kroatische Tennis-Coach Goran Ivanisevic, bekannt für sein herausragendes Engagement an der Seite der Tennislegende Novak Djokovic, nimmt sich eine Auszeit vom Profisport. Nach einer prägenden Ära voller Triumphe gibt er Einblicke in seine Pläne für die Zukunft: Er möchte die angesammelten Erfahrungen an einen aufstrebenden jungen Spieler weitergeben – möglicherweise an Dino Prizmic, ein hoffnungsvolles Talent aus Kroatien.

Nach intensiven Jahren an der Spitze des Tenniszirkus mit Djokovic kündigt Ivanisevic eine wohlverdiente Pause an. Neben Erholung stehen sportliche Großereignisse wie das Europäische Fußballchampionat und das ATP-Turnier in Umag (Kroatien) auf seinem Programm. Doch bereits jetzt wirft eine Frage ihre Schatten voraus: Wen wird Ivanisevic als Nächstes trainieren?

Die Spekulationen sind vielfältig, doch der Coach selbst deutet bereits eine neue Richtung an. Mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz hinter sich hegt er den Wunsch, einen kommenden Stern am Tennishimmel zu fördern. Dies könnte mit Dino Prizmic, einem jungen Wildcard-Spieler, der Djokovic bei den Australian Open in Bedrängnis brachte, bereits Realität werden.

Herausforderung eines neuen Kapitels

Die Zusammenarbeit mit Djokovic endete auf einem Höhepunkt – alle großen Turniere wurden gewonnen, beide standen zusammen an der Weltspitze. Die Herausforderung für Ivanisevic wird nun sein, dieses hohe Niveau auf einen neuen Schützling zu übertragen und erneut eine Erfolgsgeschichte zu schreiben.

„Warten wir mindestens bis September“, so Ivanisevic (Goran Ivanisevic), „aber ein Teil von mir ist bereit, all das Gelernte auch auf einen anderen Spieler zu übertragen. Ich habe den Größten trainiert und alles gewonnen. Jetzt würde ich gerne jemand Jüngeren trainieren, jemanden, der auf dem Weg nach oben ist. Dino Prizmic? Möglich.“

Prizmic, der aktuell auf Platz 171 der ATP-Rangliste steht, bewies sein Können bereits in der ersten Runde der Australian Open gegen Djokovic, wo er dem Weltranglistenersten ein hart umkämpftes Match lieferte.

Es bleibt spannend zu beobachten, wohin Ivanisevics Reise führt und ob Prizmic tatsachlich der nachste Spieler sein wird, der unter seiner Führung zu neuen Hohen aufsteigt. Sicher ist, dass der erfahrene Coach bereit ist, sein Wissen und seine Leidenschaft für den Sport an die nachste Generation weiterzugeben.