Wissen Sie, wofür das „i“ im Wort iPhone steht?

1998 stellte Steve Jobs den iMac vor, das erste Apple-Produkt mit dem heute berühmten Präfix. Der kleine Buchstabe „i“ vor den meisten Apple-Produkten ist so beliebt geworden, dass ihn mittlerweile fast niemand mehr beachtet und auch fast niemand weiß, was er eigentlich bedeutet. Haben Sie sich jemals gefragt, was das Präfix „i“ wirklich bedeutet?

Normalerweise nehmen die Leute an, dass es, übersetzt aus den englischen Namen, „intelligent oder unersetzlich“ bedeutet, und einige dachten sogar, dass das „i“ „mein Telefon“ bedeutet, aber das ist nicht so, berichtet der Spiegel.

1998 stellte Steve Jobs den iMac vor, das erste Apple-Produkt mit dem heute berühmten Präfix. Seine Idee war einfach – das „i“ steht für das, wofür die meisten Menschen einen PC verwenden, nämlich das Internet.

Damit war die Erklärung aber noch nicht abgeschlossen, denn später entdeckte Jobs, welche Bedeutung das „i“ sonst noch hat. Tatsächlich sind es nicht nur ein Wort, sondern gleich fünf, die die gesamte Identität seines Unternehmens symbolisieren.

Er sagte nämlich, dass der Buchstabe „i“ für die Worte „Individualität, Instruktion, Information und Inspiration“ stehe. Er sagte auch auf mysteriöse Weise, dass es tatsächlich „keine offizielle Bedeutung“ habe, was darauf anspielte, dass es möglicherweise „Personalpronomen“ und „Richtlinie“ für Bildungszwecke bedeutet. Das Unternehmen begann bald, das „i“ in fast allen Produkten zu verwenden, von der iTools-Software bis zur Hardware, einschließlich des iPod, und schließlich bekamen wir das iPhone.

Wichtig zu erwähnen ist, dass es zunächst rechtliche Komplikationen gab, da Cisco denselben Namen für sein Produkt verwendete. Heute ist das bekannte Präfix ein Markenzeichen der Firma Apple, obwohl es mit den neuesten Produkten, beispielsweise Apple TV und Apple Watch, abgeschafft wurde.