Während seines Besuchs in Petrinja sagte der kroatische Präsident Zoran Milanovic: „Kosovo wurde Serbien weggenommen. Wir haben Kosovo annektiert, was ist der Unterschied?“

Er sprach vor Journalisten in Petrinja über den Krieg in der Ukraine und die Ähnlichkeiten zwischen Krim und Kosovo.

„Wann begreifen Sie, dass Serbien und Russland nicht dasselbe sind? Dass es leider eine schmerzhafte Tatsache und eine Gefahr ist. Wir haben Kosovo annektiert. Wir und die internationale Gemeinschaft. Es wurde Serbien weggenommen. Wer hat es getan, wenn nicht wir? Wir haben Kosovo anerkannt oder nicht? Es ist keine Annexion, es ist Enteignung. Oder wie es heißt: Extraktion. Es kommt aufs Gleiche hinaus. Dies ist kein Problem des Kosovo, sondern des gesamten Konzepts“, sagte Milanovic.

Er sprach auch über die Entsendung von militärischer Ausrüstung auf die Schlachtfelder in der Ukraine.

„Was ist das Ziel? Zerfall Russlands, Regierungswechsel? Es ist auch die Rede davon, Russland zu teilen. Das ist wahnsinnig. Wir und die Serben hassten uns weniger, obwohl wir einen viel schrecklicheren Krieg führten, als der in der Ukraine. Ich bin dagegen, Kampfmittel zu schicken.“, betonte er.

Weiter meinte er: „Wir sahen zu, wie jemand Russland dazu provozierte, diesen Krieg zu beginnen. Kein amerikanischer Panzer wird in einem Jahr in die Ukraine gehen. Wir werden alle deutschen Panzer dorthin schicken“, sagte er und wies darauf hin, dass die deutschen Panzer in der Ukraine „es nicht besser haben werden als beim letzten Mal“.

Unter anderem teilte der Präsident seine Besorgnis: „Das ist zutiefst unmoralisch, was wir als kollektiver Westen tun. Deutsche Panzer werden die Russen weiter homogenisieren. Und auch China. Meine Aufgabe ist nur, davon wegzukommen und kein Zirkuspudel zu sein. Jede Beteiligung daran ist tödlich“, sagte Milanovic.