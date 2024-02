Zuerst heiß wie auf Mallorca, dann kommt der Schnee zurück!

Die kommende Woche präsentiert sich als wahres Wetterchaos: Von milden 15 Grad bis zu einem halben Meter Neuschnee zeigt sich der April in Österreich von seiner launischen Seite. Die Wetterkapriolen haben einen Namen: Tief „Simone“, das sich über Südskandinavien positioniert hat und dessen Kaltfront bis über den Alpenraum reicht.

Beginnen wir mit dem Dienstag: Die Kaltfront von „Simone“ sorgt vor allem an der Alpennordseite für Unbeständigkeit. Insbesondere die Regionen von den Kitzbüheler Alpen bis zu den Niederösterreichischen Voralpen müssen sich auf zeitweisen Regen einstellen, der vorübergehend bis auf 900 Meter herab in Schnee übergeht. Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze auf über 1.000 Meter an, und es beginnt von Westen her aufzutrocknen. Für das östliche Flachland sind nur vereinzelte Schauer zu erwarten, während es im Süden trocken und größtenteils freundlich bleibt. Mit einem mäßigen bis lebhaften Nordwestwind liegen die Temperaturen zwischen 6 und 14 Grad.

Die Wetterachterbahn fährt am Mittwoch weiter: Dominierende Wolkenformationen ziehen sich von Oberösterreich bis ins Nordburgenland, wo gelegentlich ein paar Regentropfen fallen. Im Mühlviertel wird der Regen im Tagesverlauf etwas häufiger. Inneralpin und im Süden lockert es ab und zu auf, wobei Kärnten die besten Chancen auf ein paar Sonnenstunden hat. Bei einem mäßigen, im Nordosten zeitweise lebhaften Westwind schwanken die Höchsttemperaturen zwischen 7 und 14 Grad.

Donnerstag, der Höhepunkt der Wetterkapriolen: Mit 15 Grad wird es ungewöhnlich mild für die Jahreszeit. Doch lass dich nicht täuschen, denn der Frühling zeigt sich nur kurz. Am selben Tag kündigt sich bereits das nächste Tief an, das den ersehnten Frühling wieder verdrängt.

Wetterchaos

Die kommende Woche wird wettertechnisch alles andere als eintönig. Mit wechselnden Temperaturen, Regen, Schnee und zeitweise Sonnenschein zeigt sich der April in seiner vollen Bandbreite. Obwohl die wechselhaften Bedingungen für manche eine Herausforderung darstellen, dürfen sich Wintersportbegeisterte auf den erneuten Schneefall freuen.