Zvezde Granda- Sängerin aus Istanbul spricht über den Anschlag 

Sängerin der Musikshow Zvezde Granda, Elma Hrustic, lebt und arbeitet seit Jahren in Istanbul und war, wie Balkanmedien berichten, in der Nähe des dramatischen Ereignisses, das sich am Sonntag in Istanbul auf dem Taksim Platz ereignete.

Die Sängerin fügte hinzu, dass es ihrer Familie und ihr gut gehe, dass jedoch große Angst und Panik vor einem neuen Terroranschlag bestehe. Dementsprechend seien viele Veranstaltungen, wie Konzerte, Spiele und andere öffentliche Versammlungen verboten worden.

„Ich lebe in der Nähe des Taksim Platzes und ich kann sagen, dass das, was wir gestern alle gesehen haben, schrecklich ist. Die aufgenommenen Szenen, die Leute veröffentlichen, sind schockierend. Verletzte, zwei Kinder ohne Arme, ohne Köpfe. Das ist wirklich Horror“, sagte die Sängerin.