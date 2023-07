10. bis 16. Juli: Was sagen die Sterne? Das große Wochenhoroskop

Die Bewegungen und Konstellationen der Planeten können unsere täglichen Aktivitäten beeinflussen. Was bringt die kommende Woche? Wo sollten Sie vorsichtig sein und was könnte Sie angenehm überraschen?

WIDDER

Ernährung

Es ist Zeit, zu einer leichteren Kost zu wechseln, mit einem höheren Anteil an Obst und Gemüse. Nicht nur weil Sie derzeit eher dazu neigen, Gewicht zuzulegen, sondern auch weil Sie Verdauungsprobleme haben könnten.

Liebe

Sie denken vielleicht, Sie hätten eine emotionale Situation oder ein Thema mit Ihrem Partner geklärt, das in der letzten Zeit aufgekommen ist und seinen Höhepunkt Anfang der Woche erreicht. Doch es ist unwahrscheinlich, dass damit alles endgültig geklärt ist. Genießen Sie den aktuellen Frieden, aber seien Sie darauf vorbereitet, dass dieses Thema in der Zukunft erneut aufkommen könnte. Für alleinstehende Widder bietet diese Woche Möglichkeiten für Flirts, interessante Blicke und anziehende Gespräche.

Geld

Die Woche beginnt mit Druck und Hektik. Es könnte sein, dass Sie sich wegen anstehendem Urlaub oder aufgrund von personellen Engpässen im Büro gestresst fühlen. Die zweite Hälfte der Woche bringt jedoch Entspannung und eine normalere Arbeitsatmosphäre. Ein guter Zeitpunkt für Selbstständige.

Gesundheit

Änderungen in Ihrer Ernährung und mehr Ruhe könnten Ihnen guttun.

STIER

Ernährung

Verzichten Sie auf Fast Food. Greifen Sie lieber zu Obst anstatt zu Snacks.

Liebe

In dieser Woche scheinen Sie in Ihrer Beziehung nur wenig Zufriedenheit zu finden. Versuchen Sie, einander besser zu verstehen, denn Ihre Kommunikation könnte in den nächsten Tagen wackeln. Für alleinstehende Stiere ist dies eine gute Zeit für interessante Gespräche und neue Bekanntschaften.

Geld

Der Wochenbeginn bringt Komplikationen, selbst Routineaufgaben könnten zur Herausforderung werden. Ablenkungen könnten durch anfallende Büroarbeit und durch Kommunikationsschwierigkeiten mit Kollegen und Vorgesetzten entstehen. Aber keine Sorge, diese Schwierigkeiten sind nur vorübergehend und der Rest der Woche wird entspannter verlaufen.

Gesundheit

Achten Sie auf mögliche Verletzungen und seien Sie vorsichtiger im Straßenverkehr.

ZWILLINGE

Ernährung

In dieser Woche sollten Sie auf schwere und kalorienreiche Kost verzichten. Gemüse wäre die bessere Wahl.

Liebe

Kurzzeitige Kommunikationsschwierigkeiten und Stimmungsschwankungen könnten in Ihren Liebesbeziehungen auftreten. Allerdings sollten diese nicht die generelle Zufriedenheit in Ihrer Beziehung beeinflussen. Single-Zwillinge können sich auf eine Woche voller gesellschaftlicher Aktivitäten und neuer Bekanntschaften freuen.

Geld

Zu Beginn der Woche könnten Schwankungen im finanziellen Bereich auftreten. Der Merkur, der Ihr Zeichen beherrscht, tritt in den Bereich der Aktion, Kontakte und Treffen ein, was auf eine sehr aktive Woche hindeutet. Aber Vorsicht vor möglichen organisatorischen Problemen.

Gesundheit

Mögliche gesundheitliche Beschwerden sind in der Regel vorübergehend. Ältere Zwillinge sollten auf ihre Blutgefäße und den Blutdruck achten.

KREBS

Ernährung

Setzen Sie auf kleine, häufige Mahlzeiten und Snacks aus Obst und Milchprodukten wie Frischkäse und Buttermilch, um Ihren Körper optimal zu versorgen. Begrenzen Sie Ihren Fleischkonsum und genießen Sie stattdessen eine Vielfalt an Gemüse.

Liebe

Achten Sie in dieser Woche auf mögliche Wellen von Eifersucht oder Negativität. Es ist wichtig, diese Stimmung nicht unbegründet auf Ihren Partner zu projizieren. Kommunizieren Sie offen und vermeiden Sie überstürzte Schlüsse. Singles haben gute Chancen, sich unbeschwert zu amüsieren und zu flirten.

Geld

Trotz bestehendem Druck von Vorgesetzten und Kollegen wirkt dieser motivierend und bringt Ihr Potential zum Vorschein. Nutzen Sie die aktuelle positive Phase, um neue berufliche Wege zu beschreiten und bestehende Projekte erfolgreich abzuschließen. Internationaler Austausch könnte besonders erfolgversprechend sein.

Gesundheit

Achten Sie in dieser Zeit besonders auf Ihren Bauchbereich, dieser könnte empfindlicher als üblich sein.

LÖWE

Ernährung

Überdenken Sie Ihre Ernährung und reduzieren Sie Ihren Fleisch- und Wurstkonsum. Integrieren Sie stattdessen mehr Gemüse in unterschiedlichen Zubereitungsformen – Salate, gekochte oder gegrillte Gerichte bieten abwechslungsreiche Möglichkeiten.

Liebe

Suchen Sie in dieser Woche nach einer Balance in Ihren emotionalen Beziehungen. Konzentrieren Sie sich auf positive gemeinsame Momente und vermeiden Sie unnötige Konflikte. Für Singles bieten sich Chancen, neue Kontakte zu knüpfen und Spaß zu haben.

Geld

Der Finanzbereich könnte turbulenter sein, daher ist es wichtig, Ihr Geld klug zu nutzen und Schulden zu vermeiden. Der Eintritt des Merkurs in Ihr Zeichen könnte zu besserer Organisation, Kommunikation und mehr Geschäftsaktivitäten führen. Nutzen Sie diese Phase, um aktiv zu werden und Ihre Ideen voranzutreiben.

Gesundheit

Sie könnten eine erhöhte Nervosität und Empfindlichkeit im Magenbereich bemerken. Auch Allergien sind in dieser Zeit möglich. Schenken Sie Ihrer Gesundheit besondere Aufmerksamkeit.

JUNGFRAU

Ernährung

Jungfrauen befinden sich in einer Phase, in der sie signifikante Änderungen in ihrer Ernährung vornehmen werden. Es ist Zeit für einen größeren Umbruch in Ihren Gewohnheiten. Eine unangemessene Ernährung könnte zu verstärkten Verdauungsbeschwerden führen.

Liebe

Der Eintritt des Mars in Ihr Sternzeichen zu Beginn der Woche hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Auf der positiven Seite werden Sie durchsetzungsfähiger, aktiver und ausdrucksstärker in Beziehungen. Dies ist gut für Leidenschaft und Initiative. Die Herausforderung ist, dass diese „angreifende“ Energie Sie besonders detailverliebt und kritisch stimmen kann. Sie befinden sich in einem Zyklus der Klärung in Beziehungen. Für Single-Jungfrauen ergeben sich Möglichkeiten einer Bezihung, aber nur, wenn Sie offen für Abenteuer oder Geheimnisse sind.

Geld

Die Energie des Mars hat in der beruflichen Sphäre ebenfalls Vor- und Nachteile. Positiv ist, dass eine Phase verstärkter Aktivitäten, großer Initiative und Durchschlagskraft bei der Arbeit bevorsteht. Sie werden das Bedürfnis haben, sich zu beweisen und sehr gute Geschäftsergebnisse zu erzielen, sogar Fortschritte zu machen. Negativ könnte jedoch das Gefühl sein, mit allen um Sie herum kämpfen zu müssen, eine erhöhte Impulsivität und zu viel Stress, sogar über die kleinsten Details, sowie Schwierigkeiten bei der Anpassung und ein Mangel an Flexibilität. Es scheint, dass es ziemlich turbulent für Sie wird…

Gesundheit

Es könnten Probleme mit dem Magen, Nervosität und eine Neigung zu Verletzungen auftreten.

WAAGE

Ernährung

Jetzt sind weder Gebäck noch Süßigkeiten gut für Sie, genauso wenig wie Mahlzeiten und Snacks in den späten Stunden. Wenn Sie sich gut fühlen (und genauso gut aussehen) möchten, dann setzen Sie verstärkt auf Gemüse, etwas Fleisch und moderate Mengen an Obst.

Liebe

Ihr Partner wird seinen Fokus mehr auf Arbeit und Verpflichtungen legen und weniger auf Sie, was Ihnen nicht unbedingt gefallen wird, da Sie auch in der letzten Zeit Schwankungen in der Beziehung erlebt haben. Sie könnten das Ende der Woche ziemlich nervös erleben, entweder weil sich nicht einmal die Hälfte von dem verwirklicht hat, was Sie mit Ihrer geliebten Person geplant hatten, oder weil die andere Person ständig erwartet, dass Sie sich ihm und seiner Freizeit anpassen. Single-Waagen können erhöhte Geselligkeit und neue Bekanntschaften erwarten. Es ist möglich, dass jemand, der etwas jünger als Sie ist, Ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Einige von Ihnen denken intensiv an eine Person, die bereits in einer Beziehung ist.

Geld

Es gibt mehr Aufgaben und die Arbeitsumgebung ist angespannter. Das könnte daran liegen, dass von Ihnen und Ihren Kollegen Ernsthaftigkeit und Hingabe erwartet werden und Sie wenig Zeit haben, um alle Details zu überprüfen. Ab Mitte der Woche wird die Kommunikation mit Ihren Kollegen deutlich verbessert, was die Lösung beruflicher Probleme erleichtert. Gegen Ende der Arbeitswoche gibt es positive Nachrichten von Vorgesetzten. Vermeiden Sie riskante Geldgeschäfte und achten Sie darauf, Ihre Ausgaben besser zu kontrollieren.

Gesundheit

Es könnten Schlafprobleme auftreten. Ältere Menschen könnten von Probleme mit den Venen, Allergien und dem Magenbereich aufgesucht werden.

SKORPION

Ernährung

Der Bedarf an einer Veränderung Ihrer Essgewohnheiten rückt immer mehr in den Vordergrund. Ausgewogene, aber kleinere Mahlzeiten sind empfehlenswert. Konsumieren Sie mehr Snacks aus Obst oder Nüssen. Reduzieren Sie Fleischwaren und erhöhen Sie Ihren Gemüsekonsum.

Liebe

Es gibt Höhen und Tiefen. Sie werden von Emotionen überwältigt, aber dann kommen Zweifel und Unsicherheiten auf. Vermeiden Sie es, jedes Wort und jede Handlung Ihres Partners zu analysieren oder nach versteckten Bedeutungen zu suchen. Hören Sie auf, zu messen, wie sehr Sie und Ihr Partner sich lieben und wie dies zum Ausdruck gebracht wird. Versuchen Sie einfach, im Hier und Jetzt zu sein und die Zeit mit der Person zu genießen, die Ihnen wichtig ist, ohne nach Fehlern zu suchen. Single-Skorpione haben gute Chancen, jemanden kennenzulernen, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Wenn Sie den Kontakt zu einer Person aus der Vergangenheit wiederherstellen möchten, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür.

Geld

Der Beginn der Woche bringt eine gewisse Chaotik, Eile und Schwierigkeit, sich zu organisieren und alles rechtzeitig zu erledigen. Teilweise sind Sie selbst daran schuld, weil Sie dazu neigen, Dinge in letzter Minute zu erledigen. Im Rest der Woche werden Sie sich meist mit mehr Konzentration und Hingabe auf Ihre Aufgaben stürzen. Möglich sind neue Geschäftsangebote oder neue Chancen für Sie, alles kann in der Anfangsphase sehr gut laufen, aber es wird mehr Zeit und Mühe erfordern, dies auszuarbeiten. Nichts wird schnell gehen. Unkontrollierte Ausgaben könnten auftreten.

Gesundheit

Empfindlichkeit im Magenbereich und im Harntrakt könnte auftreten. Bei älteren Menschen könnte chronische Problematik aktiver werden.

SCHÜTZE

Ernährung

Veränderungen in Ihrer Ernährungsweise sind bemerkbar, aber während dieser Woche können Sie ein paar „Ausrutscher“ haben, besonders wenn es um Eis und Süßigkeiten geht. Erhöhen Sie Ihre Flüssigkeitszufuhr, vermeiden Sie jedoch kohlensäurehaltige Getränke.

Liebe

Wenn Sie nach Gründen für Nervosität und Spannungen mit Ihrem Partner suchen, werden Sie sie finden. Es könnte Sie ärgern, dass Ihr Partner in Situationen, die Ihnen wichtig sind oder in denen Sie Ernsthaftigkeit erwarten, sorglos handelt. Außerdem könnten Sie sich darüber beklagen, dass es nicht genug gemeinsame Momente gibt. Versuchen Sie, sich mehr zu entspannen und nicht alles aus einer negativen Perspektive zu sehen. Single-Schützen werden eine interessante Verbindung zu einer Person herstellen, die Ihre Aufmerksamkeit stark auf sich zieht. Es könnte Sie stören, dass die Kommunikation nicht schnell genug voranschreitet oder dass es Unklarheiten gibt, was das Interesse dieser Person an Ihnen betrifft.

Geld

Mit dem Eintritt des Mars in Ihr Karrierefeld beschleunigen und intensivieren sich die Situationen bei der Arbeit. So sehr Sie auch gerade Ihren Verpflichtungen gewidmet und sehr aktiv sind – es wird Sie stören, dass die Menschen um Sie herum nicht auf die gleiche Weise funktionieren oder dass sie Ihnen Ablenkungen bereiten, indem sie sich einmischen, Ratschläge geben, Einwände erheben. Trotz der vielen Aufgaben, ist es unwahrscheinlich, dass es Kritik an Ihrer Arbeit geben wird. Diejenigen, die mit dem Ausland zusammenarbeiten, erhalten ein neues Angebot oder die Möglichkeit einer Vereinbarung. Was den Zustand Ihrer Finanzen betrifft – Sie bemühen sich, aber Sie schaffen es nicht, Ihre Ausgaben zu kontrollieren.

Gesundheit

Solider Gesundheitszustand.

Steinbock

Ernährung

Dir wird leichte und bekömmliche Nahrung guttun, die deine Verdauung nicht belastet. Es wäre großartig, wenn du öfter Fisch, vorzugsweise Meeresfisch, auf deinem Speiseplan hättest. Pflanzliche Lebensmittel sollten weiterhin einen bedeutenden Platz in deiner Ernährung einnehmen.

Liebe

Eventuelle Missverständnisse oder Spannungen, mit denen du in diese Woche startest, sollten so schnell wie möglich gelöst werden. Lass nicht zu, dass Kleinigkeiten zu großen Problemen werden. Zieh dich nicht aus der Kommunikation zurück, sondern versuche, einen gemeinsamen Weg zu finden. Im Allgemeinen erfordert diese Woche mehr Kompromisse und Fingerspitzengefühl und weniger Druck und verbale Sticheleien. Alles ist lösbar. Für alleinstehende Steinböcke – es ist eine gute Zeit, um zu genießen und neue Kontakte zu knüpfen. Es könnten interessante Personen in deinem Umfeld auftauchen, möglicherweise auch über soziale Medien. Es ist fraglich, ob sich daraus etwas Dauerhaftes und Ernsthaftes entwickeln kann, aber es wird dir sicherlich Freude im Alltag bereiten und dich in Bewegung bringen.

Geld

Die Kommunikation mit deinen Kollegen kann zu Beginn dieser Woche schwanken. Jemand könnte dir durch unverantwortliches Verhalten, Fehler, Verspätungen oder indem er seine Aufgaben nicht ernst nimmt, Druck machen. Versuche, solche Situationen auf ruhige, konstruktive und vernünftige Weise zu lösen. Auf der anderen Seite ergeben sich neue Möglichkeiten oder Erweiterungen im beruflichen Bereich. Dennoch solltest du sorgfältig abwägen, um nicht zu viele Verpflichtungen auf dich zu nehmen. Die Organisation deiner Arbeit kann ab dieser Woche eine anspruchsvolle Aufgabe werden. Die Finanzen sehen solide aus.

Gesundheit

Ältere Steinböcke sowie diejenigen mit chronischen Beschwerden sollten sich mehr ausruhen und regelmäßige Kontrollen durchführen lassen.

Wassermann

Ernährung

Wenn Sie sich für eine gesündere Ernährung entschieden haben, sollten Sie Ihre Gewohnheiten nicht unter dem Einfluss von Nervosität ändern. Vermeiden Sie impulsives Zugreifen auf Süßigkeiten in solchen Momenten. Priorisieren Sie stattdessen ausgewogene Mahlzeiten.

Liebe

Mit dem Abschied von Mars aus Ihrem Partnerschaftsbereich bedeutet dies nicht das Ende der Herausforderungen in Ihren emotionalen Beziehungen. In letzter Zeit gab es starke Schwankungen und Unstimmigkeiten in Ihrer Beziehung. Sie spüren, dass etwas fehlt, stört oder belastet. Überwinden Sie Spannungen durch ehrliche und einfühlsame Gespräche. Gemeinsame Aktivitäten, die positive Energie bringen, können ebenfalls hilfreich sein. Für alleinstehende Wassermänner kann die Kommunikation mit potenziellen Partnern beginnen, aber möglicherweise langsamer als erwartet.

Geld

Sie werden vor größeren Herausforderungen stehen, um Ihre Aufgaben rechtzeitig zu organisieren und abzuschließen. Diese Woche beginnt mit energetischen Herausforderungen, die Sie während des gesamten Zeitraums begleiten werden. Trotz Ihrer Anstrengungen werden Sie möglicherweise nicht in der Lage sein, alle Verpflichtungen zu erfüllen. Es können Verzögerungen, Stillstände und mögliche administrative Probleme auftreten. Die Kommunikation mit Kollegen kann erschwert sein. Auf der positiven Seite erwartet Sie eine dynamische Woche, die jedoch ermüdend sein kann.

Gesundheit

Widmen Sie Ihrer Ernährung mehr Aufmerksamkeit und bemühen Sie sich, gesunde Gewohnheiten beizubehalten. Chronische Beschwerden können verstärkt auftreten, daher ist es wichtig, auf Ihre Gesundheit zu achten.

Fische

Ernährung

Es wäre wunderbar, wenn Süßwasser- oder Meeresfische häufiger auf Ihrem Teller landen würden. Auf jeden Fall werden Ihnen leichte, kleinere Mahlzeiten mit mehr Gemüse und weniger Fleisch guttun. Was Obst betrifft, empfehle ich Heidelbeeren, Aprikosen und Melonen.

Liebe

Mit dem Eintritt des Mars in das Partnerschaftsfeld der Fische beginnt eine herausfordernde und komplexe Phase in Bezug auf emotionale Beziehungen. Es geht nun weniger darum, wie sehr Sie sich lieben oder füreinander brennen, sondern vielmehr darum, wie gut Sie sich verstehen und wie bereit Sie sind, einander zu tolerieren. Die richtigen Worte und Taten können die Situation verbessern. Über Probleme, Unzufriedenheit oder Unruhe in der Beziehung sollten Sie sprechen und diese nicht unter den Teppich kehren in der Hoffnung, dass sie von selbst verschwinden. Für alleinstehende Fische ist dies eine ausgezeichnete Woche für Treffen und Gespräche, sei es mit neuen Personen oder mit früheren Partnern.

Geld

Obwohl auch diese Woche voller Herausforderungen und Anstrengungen für Sie sein wird, werden Sie insgesamt etwas leichter damit zurechtkommen. Es scheint, als hätten Sie die größten Probleme bereits hinter sich gelassen und Sie werden von einer positiveren und motivierenden Energie getragen. Es stehen Verhandlungen über neue Jobs und Projekte an, aber es besteht auch die Gefahr, dass Sie zu viel auf sich nehmen und dann versuchen, alles rechtzeitig zu erledigen. Die Verdienstmöglichkeiten sind sehr solide.

Gesundheit

Es besteht die Möglichkeit von Verletzungen, und auch Blutdruckschwankungen sind möglich.