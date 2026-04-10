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Preissenkung

10 Cent weniger beim Laden: Lidl startet Preisbremse für E-Autos!

10 Cent weniger beim Laden: Lidl startet Preisbremse für E-Autos!
(FOTO: Lidl Österreich / Anna Rauchenberger)
1 Min. Lesezeit |

Während Benzin und Diesel teurer werden, dreht Lidl Österreich an einer anderen Preisschraube – und zwar nach unten.

Angesichts steigender Treibstoffpreise reagiert Lidl Österreich mit einer deutlichen Preissenkung beim Schnellladen: Für alle Lidl Plus Mitglieder sinkt der DC-Tarif von bisher 39 Cent auf nunmehr 29 Cent pro Kilowattstunde. Damit positioniert sich der Diskonter nach eigenen Angaben als günstigster Anbieter für Gleichstrom-Laden auf dem österreichischen Markt. Von der Maßnahme profitieren Lidl Plus Kund:innen nicht nur beim Einkauf in der Filiale, sondern auch direkt an den Ladesäulen auf den Parkplätzen.

Klare Ansage

„Wir senken die Preise für unsere Kundinnen und Kunden, wann immer es geht, und bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Diesen Schritt gehen wir jetzt auch bei unseren Ladesäulen. Damit leisten wir bei aktuell steigenden Treibstoffpreisen einen weiteren Beitrag zur Entlastung und bekräftigen gleichzeitig unser Bekenntnis zu klimafreundlicher E-Mobilität“, so Michael Kunz, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich.

Der Tarif für das Wechselstrom-Laden bleibt von der Anpassung unberührt: AC-Laden kostet weiterhin 19 Cent pro Kilowattstunde – ein Preis, mit dem Lidl laut eigenen Angaben auch in diesem Segment klar unter dem Marktniveau liegt.

KO KOSMO-Redaktion
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