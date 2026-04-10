Europa erlebt fast Rekord-März – Temperaturen steigen weiter

Die Klimadaten für März sind da – und sie senden ein eindeutiges Signal, das Wissenschaftler alarmiert.

Europa verzeichnete im März den zweitwärmsten Monat seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen – lediglich der März 2024 war noch heißer. Auch die Ozeane bleiben auffällig warm: Der EU-Klimadienst Copernicus registrierte im vergangenen Monat die zweithöchste je gemessene Meeresoberflächentemperatur. Auf globaler Ebene rangierte der März auf Platz vier der wärmsten je verzeichneten Märzmonate.

Der bisherige Spitzenwert stammte aus dem Jahr 2024. Damit setze sich der Trend extremer Temperaturen fort, hieß es. Die weltweite Durchschnittstemperatur betrug 13,94 Grad Celsius – ein Wert, der 1,48 Grad über dem geschätzten vorindustriellen Mittel der Periode 1850 bis 1900 liegt und den März-Referenzwert der Jahre 1991 bis 2020 um 0,53 Grad übertrifft.

Europas Rekordabweichung

Am deutlichsten fiel die Abweichung in Europa aus: Mit einer Durchschnittstemperatur von 5,88 Grad Celsius lag der Kontinent um 2,27 Grad über dem Vergleichswert der Jahre 1991 bis 2020. Während große Teile Europas trockener als üblich blieben, führten intensive Niederschläge im Mittelmeerraum und in Skandinavien stellenweise zu Überschwemmungen.

Einen historischen Tiefstand verzeichnete die Arktis: Die Meereisausdehnung sank im März auf den niedrigsten jemals für diesen Monat gemessenen Wert und lag damit 5,7 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. Die globale Meeresoberflächentemperatur erreichte mit durchschnittlich 20,97 Grad den zweithöchsten jemals für einen März erfassten Stand.

Weltweit zeigten sich dabei ausgeprägte regionale Gegensätze: Im Westen der USA hielt eine langanhaltende Hitzewelle an, während Alaska, Kanada und Nordwestsibirien laut Copernicus ungewöhnlich niedrige Temperaturen verzeichneten. „Jede Zahl für sich alleine ist auffällig“, erklärte Copernicus-Direktor Carlo Buontempo zur März-Bilanz. „Zusammen zeigen sie das Bild eines Klimasystems, das unter dauerhaftem und sich beschleunigendem Druck steht.“

Copernicus-Datenbasis

Der Klimawandeldienst der Europäischen Union erhebt und veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Daten zu Temperaturen, Meereis und Niederschlägen. Als zentrale Datengrundlage dient dabei der ERA5-Datensatz, in den Milliarden Einzelmessungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen aus aller Welt einfließen.