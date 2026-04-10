Fauchende Katze versperrt Frau den Weg zur Wohnung – Polizei rückt aus

Eine Katze hält eine junge Frau stundenlang von ihrer eigenen Wohnung fern – bis die Polizei eingreift.

In der Nacht auf Donnerstag sorgte eine Katze in Stralsund für einen außergewöhnlichen Polizeieinsatz. Im Treppenhaus eines Wohnhauses in der mecklenburg-vorpommerschen Hansestadt stellte sich das zischende Tier einer 19-Jährigen in den Weg und verwehrte ihr den Zugang zu ihrer eigenen Wohnung. Rund eine Stunde lang versuchte die junge Frau vergeblich, das Tier zur Seite zu bewegen – ohne Erfolg.

Polizei greift ein

Da sie sich keinen anderen Ausweg mehr sah, verständigte sie schließlich die Polizei. Die eingetroffenen Beamten nahmen die Lage in die Hand und geleiteten die 19-Jährige mit der gebotenen Vorsicht an dem Tier vorbei, sodass sie ihre Wohnung schließlich betreten konnte.

Bei der Katze soll es sich mutmaßlich um das Tier einer Hausbewohnerin gehandelt haben.