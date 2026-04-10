Polizei schlägt Alarm: Dieser Mann soll Mädchen belästigt haben

Drei Mädchen, drei Vorfälle, ein Täter: Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach einem Mann aus Niederösterreich.

Die Polizei hat am Freitag ein Phantombild eines Mannes veröffentlicht, der in Traismauer und Herzogenburg im Bezirk St. Pölten drei Mädchen belästigt haben soll. Der Unbekannte soll im März mehrere weibliche Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren angesprochen und sie gefragt haben, ob er ihre Füße sehen dürfe oder ob sie Interesse an einem Nebenverdienst hätten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Herzogenburg unter der Telefonnummer 059133/3165 entgegen.

Drei Vorfälle im März

Der erste Vorfall ereignete sich am 3. März gegen 18.30 Uhr: Eine 15-Jährige war gerade auf dem Heimweg vom Bahnhof Traismauer, als der Unbekannte sie ansprach und fragte, ob er ihre Füße sehen dürfe oder sie nach Hause fahren solle. Nachdem das Mädchen ablehnte, soll er sie kurz am Unterarm festgehalten haben. Anschließend soll er die Jugendliche mit seinem Fahrzeug verfolgt haben, bevor er in Richtung Herzogenburg weiterfuhr.

Am 18. März trat der Mann beim Bahnhof Herzogenburg an eine 17-Jährige heran. Auch sie lehnte seine Fragen – ob er ihre Füße sehen dürfe und ob sie „schnelles Geld“ verdienen wolle – ab und begab sich nach Hause. Zwei Tage darauf soll der Verdächtige gegen 19.00 Uhr in Oberndorf in der Ebene, einem Ortsteil von Herzogenburg, eine 14-Jährige angesprochen und ihr über den Oberschenkel gestrichen haben.

Täterbeschreibung

Laut Polizei stimmen die Beschreibungen der drei Mädchen in wesentlichen Punkten überein. Demnach soll der Gesuchte zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß sein, kurze braune Haare sowie grüne oder blaue Augen und eine helle Hautfarbe haben. Er sprach niederösterreichischen Dialekt und trug beim Vorfall in Traismauer eine auffällig blaue Jacke mit orangefarbenem Reißverschluss.

Unterwegs war er mit einem größeren schwarzen Fahrzeug, dessen hintere Scheiben getönt waren.