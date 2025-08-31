12-jähriger Felix kämpft mit Austria Wien gegen Blutkrebs (VIDEO)

Ein junger Fan, sein Bruder als Lebensretter und ein Fußballclub, der über den Sport hinausblickt: Bei Austria Wien wird am Sonntag jeder Stadionbesucher zum potenziellen Helden.

Am Sonntag verbindet die Wiener Austria Sport mit Menschlichkeit: Beim Heimspiel gegen SCR Altach können sich Fans ab 15 Uhr am Ost-Vorplatz der Generali Arena als potenzielle Lebensretter registrieren lassen. Die gemeinsam mit dem Roten Kreuz organisierte Stammzellspender-Aktion erfordert lediglich einen kurzen Wangenabstrich – eine Kleinigkeit, die über Schicksale entscheiden kann.

Die Initiative gewinnt durch die Geschichte des zwölfjährigen Austria-Fans Felix besondere Bedeutung. Der Junge leidet an einem seltenen Gendefekt, der die Produktion weißer Blutkörperchen beeinträchtigt und unbehandelt zu Leukämie führen kann. „Um das zu verhindern, wurde eine Stammzellentransplantation vorgenommen“, erklärt Felix. Er hatte das Glück, dass sein Bruder Maxi als Spender infrage kam.

„Ich hatte das große Glück, dass mein Bruder Maxi ein geeigneter Spender war. Viele Menschen haben dieses Glück aber nicht und deshalb ist es so wichtig, dass sich möglichst viele registrieren“, appelliert der junge Fan und ruft alle Austria-Anhänger zur Teilnahme am Sonntag auf.

Einfache Registrierung

Der Registrierungsprozess ist denkbar unkompliziert: Nach dem Ausfüllen eines kurzen Fragebogens erfolgt ein Wangenabstrich – mehr nicht. Teilnehmen können Personen zwischen 18 und 35 Jahren. Wer nicht ins Stadion kommen kann, hat die Möglichkeit, unter www.stammzelle.at ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen.

Austria-Vorstand Harald Zagiczek betont die Prioritäten: „Gesundheit ist wichtiger als jedes Fußballspiel. Wir hoffen, dass sich möglichst viele unserer Fans als mögliche Spenderinnen und Spender registrieren lassen. Sie ermöglichen damit Menschen, die an Blutkrebs erkranken, die Chance auf Heilung. Die Registrierung dauert nur wenige Minuten, kann für einen anderen Menschen aber ein neues Leben bedeuten.“

Genetische Zwillinge

Die medizinische Perspektive verdeutlicht Dr. Simon Gansdorfer, Facharzt für Transfusionsmedizin beim Roten Kreuz: „Für eine erfolgreiche Stammzellspende ist es nötig, einen genetischen Zwilling des Immunsystems zu finden. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Menschen zueinander passende Gewebemerkmale haben, liegt bei durchschnittlich nur bei 1:500.000.“

Jede einzelne Registrierung erhöht die Erfolgschancen. „Je mehr Menschen sich eintragen, desto größer ist die Chance, den passenden Zwilling zu finden“, erklärt Gansdorfer. Für Felix bedeutet seine eigene Heilungsgeschichte mehr als persönliches Glück – sie ist Antrieb, andere zur Lebensrettung zu motivieren.

Das Heimspiel wird damit zu mehr als einem sportlichen Ereignis. An diesem Tag geht es für die Austria nicht nur um Punkte in der Tabelle, sondern um einen Sieg von unschätzbarem Wert.

Neue Hoffnung für schwerkranke Menschen.