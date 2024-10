12- und 13-jährige Trafikräuber mit 21 Gramm Cannabis erwischt

Salzburg – Rund zwei Wochen nach dem spektakulären Raubüberfall auf eine Trafik in der Münchner Bundesstraße im Stadtteil Liefering haben die Ermittler den Fall aufgeklärt. Die mutmaßlichen Täter sind zwei Minderjährige – ein zwölfjähriger afghanischer Staatsangehöriger und ein 13-jähriger Österreicher, die mit Drogen aufgegriffen wurden. Unterstützt wurden sie von einem weiteren minderjährigen Komplizen.

Täter und Komplize identifiziert

Laut einer Pressemitteilung der Salzburger Polizei hatten die jungen Räuber bei ihrem kriminellen Vorhaben Hilfe von einem 17-jährigen Mittäter. Dieser beobachtete die Umgebung der Trafik sowohl vor als auch während des Überfalls und gab den anderen beiden durch Zeichen das Signal, wann sie zuschlagen sollten. Während die beiden Jugendlichen strafunmündig sind, hat die Staatsanwaltschaft Salzburg für den 17-Jährigen eine Festnahmeanordnung erlassen.

Fahndung nach dem 17-Jährigen läuft

Der Aufenthaltsort des 17-jährigen Komplizen ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt, was die Beamten veranlasst hat, eine Fahndung nach ihm einzuleiten. Bei einer polizeilichen Befragung wurde zudem einer der beiden minderjährigen Verdächtigen mit 21 Gramm Cannabisharz angetroffen, welchen er laut Polizeiangaben verkaufen wollte. Es sollen entsprechende Erziehungsmaßnahmen eingeleitet werden.

Die zuständigen Behörden sind entschlossen, die Sicherheit in der Region zu gewährleisten und solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Der Vorfall hat in Salzburg Besorgnis erregt und die Wichtigkeit verdeutlicht, präventiv gegen Jugendkriminalität vorzugehen.