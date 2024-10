Mobilität wird ab 2025 teurer: Dafür müsst ihr mehr bezahlen

Österreichs Bürger müssen sich ab 2025 auf höhere Ausgaben im Bereich Mobilität einstellen. Betroffen sind sowohl die Kosten für die Autobahnvignette als auch für das Klimaticket. Auch die Preise für Kraftstoffe an den Tankstellen werden aufgrund der CO2-Bepreisung ansteigen.

Die Autobahnvignette wird ab dem 1. Dezember 2024 nicht nur in der neuen Farbe Seegrün verfügbar sein, sondern auch zu einem gestiegenen Preis von 103,80 Euro. Dies entspricht einer Preiserhöhung von 7,7 Prozent im Vergleich zum bisherigen Preis von 96,40 Euro. Die Anpassung ist notwendig, da die Vignette im Vorjahr preislich unverändert geblieben war; sie wird nun gemäß dem harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) angepasst. Die Vignette bleibt 14 Monate gültig und kann bei rund 6.000 Vertriebspartnern der ASFINAG im In- und Ausland erworben werden.

Klimaticket wird teurer

Auch das Klimaticket, das ganz Österreich abdeckt, erfährt eine Preissteigerung. Ab 2025 kostet das Ticket 1.179,30 Euro, was ebenfalls einer Erhöhung von 7,7 Prozent im Vergleich zum bisherigen Preis von 1.095 Euro entspricht. Ermäßigungen gibt es für Jugendliche, Senioren und spezielle Gruppen, die 884,20 Euro zahlen. Für das Familien-Upgrade, das die Mitnahme von bis zu vier Kindern erlaubt, werden künftig 1.297,80 Euro fällig, während ermäßigte Ticketinhaber 1.002,70 Euro bezahlen. Bis Ende 2024 ist das Klimaticket noch zum alten Preis verfügbar, vorausgesetzt, es wird vor dem 1. Januar 2025 in Kraft gesetzt. Zudem können Personen in Kärnten, die weniger als 30.000 Euro im Jahr verdienen und einen Arbeitsweg von mehr als 30 Kilometern haben, das Kärntner Klimaticket vollständig gefördert erhalten.

Anstieg von CO2-Bepreisung

Im Jahr 2025 wird die CO2-Bepreisung für Treibstoffe ansteigen, was zu höheren Preisen an den Tankstellen führen wird. Der Ausgabewert für nationale Emissionszertifikate steigt von 45 Euro pro Tonne im Jahr 2024 auf 55 Euro pro Tonne. Dies führt zu einer CO2-Abgabeerhöhung für Diesel von 0,1125 Euro auf 0,1375 Euro pro Liter und für Benzin von 0,1022 Euro auf 0,1249 Euro pro Liter. Somit beträgt der Preisanstieg für Diesel drei Cent und für Benzin 2,7 Cent pro Liter.

Insgesamt wird Mobilität ab 2025 in Österreich aufgrund der Preisanpassungen bei der Vignette, dem Klimaticket und den Kraftstoffpreisen kostenintensiver. Diese Entwicklungen sind auf die Anpassung an den HVPI und die steigende CO2-Bepreisung zurückzuführen.