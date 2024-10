Preisexplosion: So teuer wird das Klimaticket

Das Klimaticket in Österreich wird zum Jahreswechsel um satte 84 Euro teurer. Doch mit einem einfachen Trick kann man es ein weiteres Jahr zum alten Preis nutzen.

Beim österreichweiten KlimaTicket wird es 2025 nach drei Jahren zum ersten Mal zu einer gesetzlich vorgeschriebenen Preisanpassung kommen. Das KlimaTicket für ganz Österreich ist dann um 1.179,30 Euro (bisher 1.095 Euro) zu haben. Die vergünstigten Tickets Jugend, Senior und Spezial gibt es künftig für 884,20 Euro (bisher 821 Euro). Tickets mit Familien-Upgrade, mit dem bis zu vier Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren mitfahren können, kosten dann 1.297,80 bzw. 1.002,70 Euro. Für Schnellentschlossene ist das KlimaTicket bis Ende des Jahres noch zum bisherigen Preis von 1.095 Euro erhältlich: Beim Kauf ist lediglich darauf zu achten, dass ein Gültigkeitsbeginn vor dem 1. Jänner 2025 ausgewählt wird. Dann kann man ein volles Jahr zum alten, günstigeren Preis unterwegs sein.

Preise aktualisiert

Bei bestehenden Kunden ist der aktualisierte Preis in den Einladungsschreiben zur Vertragserneuerung bereits berücksichtigt, sofern das neue KlimaTicket ab 1.1.2025 gültig ist. Eine Monatsrate entspricht dann 98,30 Euro bzw. 73,70 Euro für Jugend/Senior/Spezial.

Lesen Sie auch: Österreich-Vignette 2025: Neue Farbe, teurer PreisDie neue Klebevignette für das kommende Jahr wird in der Farbe Seegrün erhältlich sein. Die neue Vignette wird wie immer rechtzeitig in den letzten

Österreich-Vignette 2025: Neue Farbe, teurer PreisDie neue Klebevignette für das kommende Jahr wird in der Farbe Seegrün erhältlich sein. Die neue Vignette wird wie immer rechtzeitig in den letzten Spar ruft dieses Produkt zurück!Spar informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

Spar ruft dieses Produkt zurück!Spar informiert alle Kunden über einen Produktrückruf. Pensionsanrechnung zwischen Österreich und Serbien wird erleichtert!Weiters kann künftig auch die Lebensbestätigung bei Bezug einer österreichischen Pension in Serbien entfallen.

Die Preisanpassung wurde bei der Einführung des KlimaTickets analog zur Regelung bei der Vignette im Gesetz verankert und wird ab 2025 jährlich vollzogen. Grundlage ist die jeweilige Veränderung im Verbraucherpreisindex der Statistik Austria. Die Anpassung beträgt diesmal somit 7,7 Prozent. Damit wird den ebenfalls gestiegenen Kosten der beteiligten Verkehrsunternehmen Rechnung getragen.

Die regionalen KlimaTickets in den Bundesländern liegen in der Verantwortung der Verkehrsverbände. Ihnen obliegt auch die künftige Preisgestaltung.