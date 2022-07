13-Jährige im Wald tot aufgefunden – Todesursache steht fest

Ein 13-jähriges Mädchen ist in einem Wiener Waldstück in der Nähe der Sieveringer Straße in Wien-Döblin tot aufgefunden worden.

Die Leiche wurde am Dienstag von einem Spaziergänger entdeckt. Der Fundort wurde von der Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichtsmedizin untersucht, es wurden allerdings keine äußerlichen Auffälligkeiten festgestellt, die auf Fremdverschulden schließen lassen, hieß es seitens der Exekutive.

Die genauen Umstände des Todes der 13-Jährigen sind nun geklärt. Eine Obduktion soll Klarheit bringen.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, nähere Details sind der Öffentlichkeit derzeit nicht zugänglich.

„Die gerichtsmedizinische Obduktion hat ergeben, dass das Mädchen an einer natürlichen Todesursache verstorben ist.“, so die Polizei.