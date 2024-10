130 Hotel-Gäste in letzter Sekunde gerettet

Am Mittwochabend ereignete sich in einem Hotel im burgenländischen Stegersbach ein Zimmerbrand, der eine sofortige Evakuierung des Gebäudes erforderlich machte. Insgesamt 130 Gäste, darunter ein Baby, wurden umgehend in Sicherheit gebracht. Laut Mitteilung des Bezirksfeuerwehrkommandos Güssing kontrollierten die Einsatzkräfte das Feuer rasch, und es gab keine Verletzten zu beklagen.

Vorübergehende Unterbringung der Gäste

In der Zwischenzeit wurden alle Hotelgäste kurzfristig in einem nahegelegenen Hotel untergebracht. Nachdem der Brandbereich umfassend belüftet wurde und keine weiteren Gefahrenquellen mehr bestanden, konnten sie in ihre ursprünglichen Zimmer zurückkehren. Die schnelle Auslösung der Brandmeldeanlage des Hotels spielte eine wesentliche Rolle bei der Schadensbegrenzung, so die Feuerwehr.

Lesen Sie auch: Feuer-Inferno in Favoriten: 46 Menschen in letzter Sekunde gerettet In den Morgenstunden des Dienstags hat ein Brand Wien-Favoriten erschüttert. Gegen 3.00 Uhr brach in einem Geschäftslokal ein Feuer aus.

Entführung nach Kroatien: Frau durch Handyvideo gerettet Eine 43-jährige Linzerin wurde nach einer dramatischen Entführungsaktion, dank eines Zeugen, nach einer 240km langen Fahrt befreit.

Passantin entdeckt Brand: Acht Personen gerettet (FOTOS) Bei einem schweren Wohnungsbrand in Weiz konnten acht Menschen dank einer aufmerksamen Passantin und der Feuerwehr gerettet werden.

Umfangreiche Einsatzkräfte vor Ort

Bei dem Einsatz waren die Feuerwehren aus Stegersbach, Ollersdorf und Bocksdorf mit insgesamt 80 Mitgliedern beteiligt. Unterstützt wurden sie von der Polizei, dem Roten Kreuz und der Burgenland Energie. Wie der Bezirksfeuerwehrkommandant mitteilte, sind die Ermittlungen zur Brandursache derzeit noch im Gange und am Donnerstag noch nicht abgeschlossen.