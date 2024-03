15 Erdbeben erschüttern Bosnien-Herzegowina und Montenegro

Eine Serie von Erdbeben hat in den frühen Morgenstunden Montenegro und Bosnien und Herzegowina erschüttert. Das stärkste Beben mit einer Stärke von 5,7 auf der Richterskala wurde in der Region Niksic registriert. Die Bewohner der betroffenen Regionen wurden in Alarmbereitschaft versetzt, da in weniger als zwei Stunden mehr als zehn Erdbeben registriert wurden.

In den frühen Morgenstunden von heute wurden Montenegro und Bosnien und Herzegowina von einer Serie von Erdbeben erschüttert. Das erste und stärkste Beben, mit einer Stärke von 5,7 auf der Richterskala, wurde um 4:06 Uhr in der Region Niksic registriert. Insgesamt wurden in weniger als zwei Stunden 15 Erdbeben in beiden Ländern registriert, was die Bewohner in Alarmbereitschaft versetzte.

Das Epizentrum des stärksten Bebens lag 32 Kilometer nordwestlich von Niksic. Es wurde nicht nur in Montenegro, sondern auch in den umliegenden Regionen gespürt, darunter Sarajevo, Dubrovnik und Bileca. In Bileca, nur 25 Kilometer vom Epizentrum des Bebens in Bosnien und Herzegowina entfernt, wurde um 6:38 Uhr ein Beben der Stärke 2,5 auf der Richterskala registriert.

Auswirkungen der Erdbebenserie

Die Auswirkungen der Erdbebenserie sind noch nicht vollständig bekannt. Derzeit werden Informationen vor Ort gesammelt, und es gibt bisher keine Informationen über materielle Schäden durch das stärkste Beben. Die gesamte Region ist nach einer Reihe von Erdbeben in Angst.

Zur Veranschaulichung der geografischen Beziehungen zwischen den genannten Orten: Niksic liegt in Montenegro, während Bileca in Bosnien und Herzegowina liegt. Beide Städte sind Teil der Balkanregion, die für ihre seismische Aktivität bekannt ist. Weitere Informationen zu den Ereignissen finden Sie in einer separaten Nachricht.