160 godina od smrti Vuka Karadžića: svečana akademija u Beču

U svečanoj sali Opštine Margareten, ove subote, 16. novembra 2024. godine, u 19 časova održaće se akademija povodom 160. godišnjice smrti Vuka Stefanovića Karadžića, jednog od najvažnijih reformatora srpskog jezika i pisma.

Ova manifestacija pod nazivom „Život i rad Vuka Karadžića u Beču; 160 godina od njegove smrti pružiće posetiocima priliku da kroz predavanja i multimedijalnu izložbu istraže život i rad ovog reformatora, sa posebnim fokusom na njegov rad i uticaj u Austriji i Beču.

Manifestaciju organizuju kulturne i obrazovne organizacije koje promovišu srpsku kulturu i jezik, a podršku su pružili Komisija za kulturu opštine Margareten i predsednica petog bečkog okruga, Silvia Janković.

Događaj će se održati na adresi: Schönbrunner Straße 54, 2. sprat, 1050 Beč.

Vukov rad u Beču

Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864) je veći deo svog plodonosnog rada proveo u Beču, gde se susreo sa mnogim evropskim intelektualcima i dobio podršku za reformu srpskog jezika i pravopisa. Njegov boravak u Beču bio je ključan za stvaranje temelja modernog srpskog jezika. U saradnji sa istaknutim slavistom Jernejom Kopitarom, Vuk je 1814. godine objavio Prvu srpsku gramatiku, a dve godine kasnije i Srpski rječnik, gde su po prvi put zabeleženi i objašnjeni mnogi narodni izrazi i običaji.

Karadžićevo delovanje u Beču omogućilo je srpskom jeziku da se razvija u skladu sa narodnim govorom, približavajući ga pismeno obrazovanim slojevima društva.