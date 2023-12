2 Meter große Frau sorgt für Aufsehen im Supermarkt!

Mit einer beeindruckenden Größe von über zwei Metern zieht Natalia Vieru, ehemalige Basketballspielerin und aktuelle TikTok-Persönlichkeit, überall Aufmerksamkeit auf sich. Ihre Karriere auf dem Basketballfeld und ihre Präsenz auf der Social-Media-Plattform, auf der sie ihren Alltag mit über 407.000 Followern teilt, sind ebenso faszinierend wie die Herausforderungen, die ihre Größe mit sich bringt.



Natalia Vieru, 34 Jahre alt, ist eine ehemalige Basketballspielerin, die einst für die russische Frauen-Basketballnationalmannschaft spielte. Heute ist sie eine prominente Persönlichkeit auf TikTok, wo sie regelmäßig Videos teilt, die Einblicke in ihren Alltag geben. Mit über 407.000 Followern hat sie eine beachtliche Fangemeinde aufgebaut.

Vierus beeindruckende Größe von über zwei Metern zieht unweigerlich Aufmerksamkeit auf sich.

In einem ihrer TikTok-Videos kommentierte sie die Reaktionen der Menschen auf ihre außergewöhnliche Größe: „Das sind die Reaktionen der Leute, wenn ich einkaufen gehe. Ich bin ungefähr 213 Zentimeter groß in diesen Schuhen.“ Das Video, in dem Natalia einkaufen geht und die Leute sich umdrehen und sie anstarren, wurde über 550.000 Mal angesehen.

Doch ihre Größe bringt auch Herausforderungen mit sich. Ob es nun darum geht, passende Kleidung und Schuhe zu finden oder zu reisen – mit dem Auto, Flugzeug oder Bus – Natalia steht vor vielen Hürden, die andere nicht haben. Trotz dieser Herausforderungen teilt sie ihren Alltag mit ihren Followern und gibt ihnen einen Einblick in ihr Leben.