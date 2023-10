Junge Studentin geht viral: Warum verlassen die Jungen das Land? (VIDEO)

Die junge Aktivistin Sofija Kostic sorgt auf der Konferenz der Studentenbewegung Serbiens für Aufsehen.



Auf der jüngsten Konferenz der Studentenbewegung Serbiens, die sich für die Belange junger Menschen einsetzt und Lösungen für deren Probleme sucht, sorgte die Aktivistin Sofija Kostic für Aufsehen. Neben anderen Aktivisten wie Mihajlo Filipovic, Andrija Ljubic und Nevenka Jokanovic, die ebenfalls das Wort ergriffen, stach Kostic mit einer symbolischen Aktion hervor.

Inmitten ihrer Rede zog sie ihren Schuh aus und stellte die provokante Frage: „Wenn ich auf dem Weg zu dieser Konferenz diesen Absatz gebrochen hätte, sagen Sie mir, wo hätte ich ihn reparieren lassen? Sie haben keine Antwort. Wissen Sie warum? Weil unsere Handwerke aussterben. Weil wir keine Schuhmacher, Sattler oder Pelzhersteller mehr haben.“

Kommentare gehen viral

Die Aktion löste eine Welle von Reaktionen in den sozialen Medien aus. Kommentare reichten von spöttisch bis kritisch. „Warum geht sie nicht in ein Handwerk, sondern in die Politikwissenschaften, Legende?“, fragte ein Twitter-Nutzer. Ein anderer kommentierte: „Wie sie angefangen hat, wird sie jemanden mit diesem Absatz schlagen.“ Wieder andere fragten sich, ob es sich um eine Parodie handle oder bezeichneten die Aktion als „Zirkus“.

Doch hinter der symbolischen Aktion von Kostic verbirgt sich ein ernstes Anliegen: das Aussterben von Handwerksberufen in Serbien. Ein Problem, das nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Kultur und Identität des Landes betrifft. Mit ihrer Aktion hat Kostic dieses Thema in den Fokus gerückt und eine breite Diskussion angestoßen.