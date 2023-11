20. November 2023: So wird der Montag für euer Sternzeichen

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Heute stehen Sie vor einer Lehre aus der Vergangenheit. Es ist der geeignete Zeitpunkt, sich über die Dinge klar zu werden und alles in Ordnung zu bringen. Vielleicht könnten Sie Ihre Ausdauer in Bezug auf Muskeln und Bänder steigern. Jetzt ist die Gelegenheit, eine Sportart zu beginnen.

Es gibt Situationen, die nicht einfach verändert werden können. Es ist notwendig, Schritt für Schritt voranzugehen und dabei zuversichtlich zu bleiben.

Stier

Durch Ihre Gelassenheit werden Konflikte sich harmonisch auflösen. Persönliche Anstrengungen werden mit finanziellen Belohnungen einhergehen. Achten Sie darauf, dass Zerstreutheit keine unangenehmen Überraschungen mit sich bringt, und vermeiden Sie abrupte Bewegungen.

Der Wind weht heute in unerwartete Richtungen. Sie werden die Menschen in Ihrer Umgebung aus einer neuen Perspektive betrachten, was völlig neue Horizonte eröffnen wird.

Zwillinge

Dank Ihres fröhlichen Gemüts sind Sie beliebter denn je, was sich äußerst positiv auf sämtliche Beziehungen auswirken wird. Nehmen Sie sich einen Moment, um tief durchzuatmen und Ruhe zu finden; gerade jetzt, wo notwendige Veränderungen in Ihrem Leben anstehen, ist dies besonders wichtig.

Mit Ihrer Entschlossenheit überraschen Sie Ihre Mitmenschen, und Sie zeigen klar, dass Sie Ihre Ziele erreichen werden.

Krebs

Sie empfinden Entspannung, Frieden und Optimismus. Es ist der ideale Moment, Meinungsverschiedenheiten aus dem Weg zu räumen. Sie sind in Topform und verstehen es geschickt, dies zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Achten Sie jedoch darauf, rechtzeitig innezuhalten, bevor Sie sich zu sehr verausgaben.

Heute ist ein äußerst glücklicher Tag für Ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Nichts kann Sie aufhalten!

Löwe

Das Leben mag Ihnen wie eine Farce erscheinen, doch sollten Sie sich nicht widerstandslos in Ihr Schicksal fügen; Es liegt durchaus in Ihrer Macht, bestimmte Dinge zu ändern! Es wäre ratsam, wenn Sie sich verstärkt auf Ihre Ernährung konzentrieren würden, da Sie diesem Aspekt in letzter Zeit etwas zu wenig Aufmerksamkeit schenkten.

Verlassen Sie sich nicht auf Schmeicheleien und künstliche Freundlichkeiten mancher Menschen; Sie verdienen etwas Besseres.

Jungfrau

Der heutige Tag wird in Ruhe verlaufen. Es ist jetzt die Gelegenheit, mehr über sich selbst und die Familie nachzudenken. Ihre derzeitige Tätigkeit verursacht eine nervöse Spannung, die sich im gesamten Körper diffus bemerkbar macht.

Sie sind fest davon überzeugt, störende Kleinigkeiten überwinden zu müssen, und die Zeit für eine Lösung ist gekommen! Gehen Sie dabei schrittweise vor.