200-Euro-Bonus für alle: Heute läuft wichtige Frist ab!

Hunderttausende Haushalte in Wien erhalten einen Energiebonus in Höhe von 200 Euro, der von der Stadt Wien finanziert wird. Um den Bonus zu erhalten, müssen die Empfänger nun jedoch aktiv werden und bestimmte Schritte unternehmen.

In diesen Tagen erhalten Haushalte in Wien Post vom Rathaus, da die Stadt mit der Auszahlung ihres „Energiebonus 23“ beginnt, der einen Wert von 200 Euro hat. Dieser Bonus wird an bis zu 650.000 Wiener Haushalte ausgezahlt, was etwa zwei Drittel aller Haushalte in Wien entspricht. Insgesamt umfasst der Geldbetrag ein Budgetvolumen von etwa 130 Millionen Euro.

Für 556.000 Haushalte gibt es gute Nachrichten: Für sie erfolgt die Auszahlung des Bonus automatisch, das Geld wird direkt auf ihr Konto überwiesen. Seit dem 13. April laufen bereits Überweisungen für diese Haushalte. Diese Empfänger werden schriftlich nur darüber informiert, dass eine Zahlung eingegangen ist und worum es sich dabei handelt.

„Energiebonus 22“ – Beantragung

Personen, die bereits bis zum 25. März 2023 den vorherigen „Energiebonus 22″ beantragt haben und in deren Haushalten es keine relevanten Änderungen gab, werden durch diesen Automatismus begünstigt. Sie erhalten den Bonus automatisch auf ihr Konto überwiesen, ohne dass sie erneut einen Antrag stellen müssen.

Andere Personen müssen nun selbst aktiv werden, um den Bonus zu erhalten. Dies betrifft zum Beispiel Personen, die kürzlich aus einem anderen Bundesland nach Wien gezogen sind. Auch sie erhalten ein Schreiben, das jedoch ein individuelles Passwort für die Online-Beantragung des Wiener Energiebonus 23 enthält.

Ab dem 17. April 2023 beginnt die Frist für die Beantragung des Wiener Energiebonus 23. Ein-Personen-Haushalte mit einem Brutto-Jahreseinkommen von bis zu 40.000 Euro sowie Mehr-Personen-Haushalte mit einem Brutto-Jahreseinkommen von bis zu 100.000 Euro werden einfach und schnell mit jeweils 200 Euro unterstützt.

Menschen, die nicht so vertraut mit Computern sind, können bei der Online-Beantragung des Wiener Energiebonus 23 Schwierigkeiten haben. Aus diesem Grund hat die Stadt Wien auch zahlreiche physische Unterstützungsangebote geschaffen, bei denen man persönlich beraten und direkt ein Ansuchen stellen kann.