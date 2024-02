26. Februar: So wird der Montag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Konzentriere dich heute auf Stabilität und Vertrauen und auf die Konsolidierung gewisser Dinge, vor allem mit Familienmitgliedern. Deine Ungeduld, aus der täglichen Routine auszubrechen, kann dich rücksichtslos machen… Achte auf deine Gelenke.

Du wirst in der Lage sein, mehr an dich selbst zu denken – Nutze die Gelegenheit, anstatt sie sinnlos verstreichen zu lassen. Setze deine Pläne in die Tat um.

Stier

Du hast das Talent, stets die Gunst deiner Mitmenschen zu gewinnen. Dein Charme wird dir Türen öffnen! Wenn du deine Ungeduld kontrollieren kannst, wirst du davon profitieren. Dein steigender Optimismus wird dir neue Energie verleihen.

Dein Optimismus wird unerschütterlich sein, und du wirst jede Form von Vergnügen ungemein attraktiv finden.

Zwillinge

Du wirst zerstreuter als üblich sein und eher geneigt, die Dinge mit deinen Mitmenschen zu besprechen. Du wirst gut in Form sein, um dich problemlos deinen Interessen zu widmen, also gehe schrittweise vor und trainiere deine Ausdauer.

Dein enthaltsames und behutsames Äußeres lässt dich Gefahr laufen, dich von deinen Mitmenschen zu isolieren. Amüsiere dich mit denen, die du liebst und schätzt.

Krebs

Du wirst eine gute Nachricht erhalten. Deine Laune unterstützt dich in deiner Entschlossenheit, deine Ziele zu erreichen, mach weiter so! Das Verlassen ausgetretener Pfade ermöglicht es dir, deine Moral zu stärken. Was deinen Körper betrifft, könntest du mehr Flüssigkeit zu dir nehmen, um deine Nieren zu pflegen.

Deine Eigeninitiative und die Bereitschaft, anderen zu helfen, werden positiv von deinen Mitmenschen betrachtet werden. Zögere nicht, deine Gefühle auszudrücken.

Löwe

Deine realistischen Perspektiven ermöglichen es dir, einen Fehler zu vermeiden, der schwerwiegende Folgen gehabt hätte. Du fühlst dich erschöpft, und Schuld daran ist deine Gemütsverfassung. Tu etwas, was dir Spaß macht.

Deine Mitmenschen scheinen ruhiger als üblich zu sein. Betrachte die Vorschläge, die man dir unterbreitet, mit Sorgfalt.

Jungfrau

Du wirst den Lohn der Anstrengungen des letzten Monats ernten. Jetzt gibt es etwas zu feiern! Ein inneres Gefühl des Wohlbefindens ermöglicht es dir, eine große Zahl von Ideen zu relativieren. Gelassenheit gibt dir Stärke.

Du spürst ein echtes Bedürfnis, deine Ziele um jeden Preis zu verfolgen. Der Erfolg ist ganz nah!