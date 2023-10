29. Oktober 2023: So wird der Sonntag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Ihr Streben nach Perfektion droht, Sie zu bremsen. Seien Sie nachsichtiger mit sich selbst und setzen Sie sich nicht zu sehr unter Druck. Verspannte Muskeln sind ein Zeichen, dass Sie in letzter Zeit zu hart gearbeitet haben. Drosseln Sie Ihr Tempo!

Sie werden in der Lage sein, mehr an sich selbst zu denken – nutzen Sie diese Gelegenheit, anstatt sie sinnlos verstreichen zu lassen. Setzen Sie Ihre Pläne in die Tat um.

Stier

Es gelingt Ihnen mühelos, Kontakte mit interessanten Menschen zu knüpfen; Neuigkeiten liegen in der Luft. Sie benötigen Bewegung, um Stress abzubauen. Nervliche Erschöpfung könnte auftreten. Versuchen Sie, ruhig nachzudenken.

Sie werden einige inspirierende Kontakte knüpfen, die Ihnen neue Türen öffnen werden… Der Beginn von einigen sehr guten Freundschaften steht bevor!

Zwillinge

Obwohl Sie möglicherweise unverschämt wirken, werden Sie dennoch Erfolg dabei haben, einige Barrieren zu überwinden. Ihre Kühnheit zahlt sich aus. Achten Sie darauf, nicht zu sehr zu übertreiben, um Verletzungen zu vermeiden. Ihre Anstrengungen werden sich auszahlen.

Sie laufen Gefahr, zu egozentrisch zu erscheinen. Entspannen Sie sich, bevor Sie sich zu ernsthaften Fragen stellen.

Krebs

Veränderungen in Ihrem Arbeitsrhythmus bringen Ihnen Glück. Zögern Sie nicht! Sie verbrauchen weniger Energie, wenn Sie für ruhige und entspannte Momente sorgen. Es geschieht zu viel um Sie herum!

Es war an der Zeit zu erkennen, dass auch Ihre Kräfte Grenzen haben… Sie handeln richtig, wenn Sie Ihren Mitmenschen vertrauen und dadurch deren Unterstützung erhalten!

Löwe

Heute sind Sie sehr selbstsicher, fast ein wenig zu sehr, was zu Konflikten führen könnte. Sie verspüren zunehmend das Bedürfnis nach Bewegung und können nicht still sitzen! Lenken Sie diese Energie in Aktivitäten, das wird auch helfen, Ihren Appetit zu zügeln.

Es könnten Konflikte mit einer Autoritätsperson auftreten, die einige Ihrer Schwächen offenlegen werden. Gehen Sie jetzt nicht in den Widerstand.

Jungfrau

Sie würden Ihren Lebensstil am liebsten grundlegend ändern. Ein Gefühl von Müdigkeit gibt Ihnen ein Zeichen: Ein ruhiger Abend zu Hause wäre ideal; entspannen Sie sich gemütlich.

Ihre Fähigkeit, sich anzupassen, wird Ihnen Glück bringen. Bleiben Sie offen für die verschiedenen Möglichkeiten, die sich Ihnen bieten.