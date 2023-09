29. September 2023: So wird der Freitag für euer Sternzeichen!

Mit unserem exklusiven Tageshoroskop werden Sie auf einzigartige Weise in die Welt der Astrologie eingeführt.

Widder

Bleiben Sie weiterhin auf Ihre Prioritäten fokussiert; es ist an der Zeit, auf Ihre Ziele zuzusteuern. Gönnen Sie sich eine ausgiebige Erholung durch einen ordentlichen Schlaf. Ihre körperliche Verfassung ist hervorragend.

Es ist wichtig, klare Grenzen zu setzen, um nicht von anderen übermäßig in Anspruch genommen zu werden. Vergessen Sie dabei nicht, sich selbst im Blick zu behalten.

Stier

Sie werden in der Lage sein, Ihre Projekte mit großem Selbstvertrauen abzuschließen. Sie sind in Topform und bereit, sich schwierigen Aufgaben zu stellen. Verschwenden Sie Ihre Energie nicht mit bedeutungslosen Gesprächen.

Ihre Familie und Freunde werden der Ort sein, an dem Sie sich am besten fühlen. Lassen Sie Ihren Gedanken eine Auszeit, denn Sie benötigen dringend Entspannung.

Zwillinge

Sie werden ernster sein als gewöhnlich, was von anderen als schlechte Laune interpretiert werden könnte. Versuchen Sie, offener auf Ihre Mitmenschen zuzugehen. Es zeichnen sich Kontraste am Horizont ab, und Ihre Gesundheit zeigt sich in wechselhafter Verfassung. Die Hauptsache wird sein, Ihre Aktivitäten gleichmäßig über den Tag zu verteilen.

Ihre moralische Integrität wird auf die Probe gestellt werden. Bleiben Sie Ihren Prinzipien treu und nehmen Sie nicht alles unhinterfragt hin.

Krebs

Sie legen Ihren Fokus auf das Wesentliche und entdecken dabei unerwartete Möglichkeiten. Allerdings könnten Sie in der Interaktion mit anderen zu streng und unflexibel sein. Versuchen Sie, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Entspannung sowie zwischen Gedanken und Erholung zu wahren.

Die Umstände stehen auf Ihrer Seite und bestätigen, dass Ihre Vorahnungen fundiert sind. Auch das Glück scheint Ihnen hold zu sein.

Löwe

Durch die nervöse Unruhe Ihrer Mitmenschen finden Sie möglicherweise die richtige Ausrichtung. Es könnte hilfreich sein, einen ruhigen Arbeitsplatz zu suchen. Ihr Körper benötigt Entspannung, um sich danach besser zu fühlen. Sorgen Sie für Entspannung, bevor Sie erschöpft sind.

Vermeiden Sie es, sich von anderen manipulieren zu lassen, und geben Sie nicht Ihre eigenen Bedürfnisse auf, um anderen gerecht zu werden. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche und lassen Sie Oberflächlichkeiten beiseite.

Jungfrau

Ihre hohe moralische Einstellung verspricht viel, daher sollten Sie das Beste daraus machen. Fordern Sie, was Ihnen zusteht, und lassen Sie sich angemessen für Ihre Bemühungen belohnen. Ein erhöhtes Maß an körperlicher Aktivität könnte Ihnen helfen, wieder in Schwung zu kommen. Ihr derzeitiges Gefühl der Trägheit resultiert aus mangelnder Bewegung.

Sie werden in der Lage sein, die Überlegungen Ihrer Mitmenschen besser nachzuvollziehen und sind empfänglicher für deren Standpunkte. Ihre Mitmenschen werden Ihre Offenheit zu schätzen wissen.