3:3 gegen Kamerun: Serbien trotzdem nicht ausgeschieden

Kamerun und Serbien spielten in der 2. Runde der Gruppe G der Weltmeisterschaft 3:3 unentscheiden.

Im verrücktesten Spiel des Turniers ging Kamerun durch ein Tor von Castelletto in der 29. Minute in Führung. Serbien konterte durch Tore von Pavlovic und Milinkovic-Savic in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Mitrovic traf in der 53. zur 3:1-Führung Serbiens, doch Kamerun kam durch Aboubakar in der 64. und Choupo-Moting in der 66. Minute zurück.

Am Ende war Serbien dem Sieg näher, die beste Chance hatte Mitrovic in der 89. Minute. Tadic legte den Ball schön ab. Der Fulham-Spieler schoss aber aus zehn Metern Entfernung am Tor vorbei.

So kommt Serbien aber trotz des heutigen Remis´ noch in die K.o.-Runde:

Schlägt Brasilien heute die Schweiz, rückt Serbien mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz auf Rang zwei vor.

Wenn Brasilien und die Schweiz unentschieden spielen, braucht Serbien einen Sieg mit zwei Toren Unterschied gegen die Schweizer, um weiterzukommen.