48 Millionen Euro Klimabonus werden retourniert an Ministerium

Etwa 48 Millionen Euro, in Form von Sodexo-Gutscheinen, liegen noch in etlichen Postfilialen Österreichs. Scheinbar haben rund 100.000 Bürger ihren Klimabonus-Gutschein noch nicht abgeholt. Nun beginnt die Rückabwicklung.

Der Klimabonus musste mit vielen Hürden und Probleme kämpfen. Die Auszahlung wurde im Oktober abgeschlossen, obwohl noch viele Bürger auf ihr Geld warten. Ein Grund könnte die Auszahlungspraxis des Klimaministeriums sein: demnach hätten Personen mit aktuellen Kontodaten in ihrem FinanzOnline Konto das Geld automatisch erhalten sollen. Scheinbar gab es allerdings Konten, bei denen das nicht funktioniert hat, weil die Angaben der Daten. Diese Personen hätten ihren Klimabonus dann als Sodexo-Gutschein erhalten sollen. Was aber in vielen Fällen auch nicht geklappt hat.

Rückabwicklung von 48 Millionen Euro

Nun werden also Sodexo-Gutscheine im Wert von rund 48 Millionen Euro rückabgewickelt, wie Der Standard berichtet. Laut Medieninformationen handelt es sich genau um 97.709 Bürger, die ihren RSa-Brief nicht abgeholt haben. Nun werden eben soviele Sodexo Gutscheine wieder rückabgewickelt – was ebenfalls nicht gerade günstig ist. So heißt es aus dem KLimaministerium: “Aus Kapazitätsgründen übernimmt die Post diesen Rückversand. Dazu zählen auch die Kontrolle der einzelnen Sendungen, die Erfassung der Kuverts, die Verplombung der Gutscheinkisten und die Rückgabe an Sodexo. Alle Schritte werden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt und dokumentiert.”

Was passiert jetzt mit den Gutscheinen?

Alle Gutscheine die in der angegeben Zeit nicht von der Post abgeholt werden, werden wieder an das Klimaministerium geschickt. Das Geld wird den Personen dann ab Februar auf’s Konto überwiesen. Weshalb das vorher nicht möglich war, hat KOSMO beim Klimaministerium angefragt. Eine Antwort steht noch aus.

Weitere Artikel zu diesem Thema:

Klimabonus noch immer nicht bekommen? Das passiert jetzt!

Klimabonus komplett ausbezahlt – Haben Sie das Geld erhalten?

Warum ihr den Klimabonus nicht mehr aufs Konto bekommt

Klimabonus als Gutschein erhalten, was nun?

Klimabonus: DESHALB wird per Zufallsprinzip ausbezahlt

Regierung zahlt Klimabonus auch an Verstorbene aus

Das ist der Sodexo-Gutschein und hier können Sie ihn einlösen

Lesen Sie auch: Klimabonus: Wann bekomme ich die 500 Euro wirklich? Seit Anfang September wanden jeweils 500 Euro als Klimabonus auf unserem Konto. KOSMO verrät euch, nach welchem System ausbezahlt wird.

Klimabonus komplett ausbezahlt - Haben Sie das Geld erhalten? Viele Hürden gab es beim Klimabonus. Doch nun ist die Auszahlung abgeschlossen. Haben Sie das Geld schon erhalten?

Dodik kauft Luxushotel für 30 Millionen Euro Mitten im Wahlkampf von Bosnien und Herzegowina soll Milorad Dodik für 30 Millionen Euro ein Luxushotel in Belgrad gekauft haben, berichten Belgrader Medien