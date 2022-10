Klimabonus komplett ausbezahlt – Haben Sie das Geld erhalten?

Viele Hürden gab es beim Klimabonus. Doch nun ist die Auszahlung abgeschlossen. Wenn Sie Ihren Klimabonus noch nicht erhalten haben und denken anspruchsberechtigt zu sein, können Sie sich direkt über die Klimabonus-Homepage schriftlich beim Ministerium melden.

Eine kleine Pannenserie hat der Klimabonus hingelegt. Von einem zufälligen Auszahlungssystem begleitet, bei der Personen aus dem selben Haushalt den Bonus zu unterschiedlichen Zeiten erhalten. Die Auszahlung an rund 18.000 Verstorbene. Die Warteschlangen vor den Postämtern, um den Klimagutschein in Bargeld umwandeln zu lassen.

Ja, der Klimabonus hatte es nicht leicht. Doch nun ist es vorbei! Es hätte schon am 10. Oktober vorbei sein sollen. Doch auch da verstrickte sich der Klimabonus in ein kleines Hoppala. Und so endet die Auszahlung mit 20.10.2022. Zehn Tage später als geplant.

4 Milliarden Euro

Nun sollten 8,6 Millionen Menschen ihr kleines Finanzzuckerl erhalten haben. Dabei verschickte man 1,2 Millionen Sodexo-Gutscheine und tätigte 7,4 Millionen Auszahlungen. Laut Umweltschutzministerium sind insgesamt etwa vier Milliarden Euro ausbezahlt worden.

Sonderfälle

Gegen Jahresende sollen etwaige Ansprüche nochmals geklärt werden. Dabei sollen dann Sonderfälle berücksichtigt werden, wie der Projektleiter für den Klimabonus im Ministerium, Wolfang Otter, betont: “Jetzt gilt es, noch offene Sonderfälle zu klären, rasch zu bearbeiten und die restlichen Auszahlungen im Februar vorzubereiten.“

Denn im Februar 2023 sollen auch die Kleinsten vom Klimabonus profitieren. Etwa Kleinkinder, die bei der ersten Auszahlungsrunde erst auf die Welt gekommen sind. Ebenfalls sollen Personen, die die Behörde nicht erreichen konnte, gesondert kontaktiert werden – etwa Obdachlose. Diese sind allerdings nur anspruchsberechtigt, wenn sie – wie andere Anspruchsberechtigte auch – mindestens ein halbes Jahr in Österreich gemeldet sind.

Das wäre etwa bei einer sozialen Einrichtung möglich.

