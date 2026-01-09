54-jähriger Stunt-Irrer plant neuen Schock-Film – Fans rasten aus

Mit erhobener Faust und einer überraschenden Ankündigung sorgt Johnny Knoxville für Aufsehen: Die Kult-Reihe mit den waghalsigen Stunts kehrt zurück.

Johnny Knoxville hat eine unerwartete Neuauflage des „Jackass“-Franchise verkündet. „Wir starten das Jahr mit einem echten Knall! Wir wollten euch wissen lassen, dass ,Jackass‘ diesen Sommer zurück ist!“, verkündete der 54-jährige Schauspieler in seinem Social-Media-Beitrag. Auf Instagram präsentierte er die Nachricht mit einem Foto, auf dem er das Comeback mit erhobener Faust feiert. Der Kinostart ist laut Knoxville für den 26. Juni geplant.

Neuer Kinofilm

Laut dem Branchenmagazin „Variety“ handelt es sich bei dem angekündigten Projekt um einen neuen Kinofilm. Konkrete Details zum Inhalt ließ der Schauspieler allerdings noch offen. Die „Jackass“-Reihe begann ihre Erfolgsgeschichte Anfang der 2000er Jahre als Format auf MTV.

In der Folge entstanden mehrere Kinofilme, wobei der vierte Teil „Jackass Forever“ 2022 veröffentlicht wurde.

Das Erfolgsrezept der Reihe besteht seit jeher aus gefährlichen Stunts und ekelerregenden Herausforderungen.