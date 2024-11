56 freie Tage: So könnt ihr 2025 eure Urlaubstage verdoppeln

Im Jahr 2025 bieten die Feiertage in Österreich zahlreiche Möglichkeiten, die Urlaubszeit erheblich zu verlängern. Mit cleverer Planung können aus den regulären fünf Urlaubswochen insgesamt 56 freie Tage geschaffen werden. Dies ist durch geschickt gesetzte Brückentage und Feiertage möglich.

Bereits im Frühling können Reisefreudige von einem günstigen Feiertagsverlauf profitieren. Wer vom 19. April bis zum 2. Mai Urlaub nimmt, benötigt nur acht Urlaubstage, um insgesamt 16 Tage Freizeit zu genießen. Ermöglicht wird dies durch den Ostermontag am 21. April und den Feiertag am 1. Mai, der auf einen Donnerstag fällt.

Im Juni bietet sich die nächste Gelegenheit für eine verlängerte Auszeit. Wer vom 7. bis 22. Juni nur acht Urlaubstage einplant, kann dank des Pfingstmontags am 9. Juni und Fronleichnam am 19. Juni ebenfalls 16 Erholungstage genießen.

Im August bietet Mariä Himmelfahrt am 15. August eine ideale Gelegenheit, die Sommerferien zu verlängern. Mit nur vier Urlaubstagen lassen sich neun freie Tage zur Erholung gewinnen.

Herbst und Winter

Der Herbst 2025 bietet weniger Gelegenheiten zur Urlaubsverlängerung. Leider fallen sowohl der Nationalfeiertag am 26. Oktober als auch Allerheiligen am 1. November auf das Wochenende.

Der Dezember hingegen eignet sich hervorragend für eine geschickte Urlaubsplanung. Mit vier Urlaubstagen rund um Mariä Empfängnis am 8. Dezember lassen sich neun Erholungstage einplanen. Wer die Weihnachtszeit zur Entspannung nutzen möchte, kann mit nur acht Urlaubstagen insgesamt 16 freie Tage bis zum 6. Januar des Folgejahres genießen.

Durch die planvolle Nutzung der Feiertage können die Urlaubswochen effektiv verlängert und zusätzliche Erholungstage geschaffen werden, ohne den Jahresurlaub erheblich zu verkürzen.